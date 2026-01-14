Más Madrid destaca que "hasta Feijóo ha corregido" la respuesta "fanática" de Ayuso a las acusaciones a Julio Iglesias

La portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot. - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, ha puesto el foco este miércoles en que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha "corregido" la respuesta "fanática" de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, tras conocerse las acusaciones de abuso sexual contra Julio Iglesias por parte de exempleadas.

Tras la investigación de 'elDiario.es', Ayuso defendía que no se sumará "jamás" al "desprestigio" de Iglesias, el cantante "más universal de todos", al tiempo que afirmaba que "las mujeres violadas y atacadas están en Irán, con el silencio cómplice de la ultraizquierda". El presidente del PP se mostraba "muy sorprendido" por las "graves" denuncias y pedía que se investigase para saber "realmente lo que hay de verdad".

"Es una respuesta fanática que hasta Feijóo ha corregido y que pone el prestigio de un cantante por delante de la credibilidad de unas víctimas. Eso significa ser cómplice del sistema de privilegios y desigualdades que hacen posibles estas situaciones de terror", ha lanzado Bergerot en declaraciones remitidas a los medios de comunicación.

Asimismo, ha subrayado la situación "nauseabunda" de un sistema de "maltrato generalizado" en las mansiones de Iglesias que "trataba a las mujeres como ganado, las seleccionaba por su apariencia física y controlaba sus cuerpos hasta el punto de exigirles pruebas de infecciones de transmisión sexual".