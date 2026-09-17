Más Madrid dice que ni la Comunidad "cree las trolas" del ático y recuerda las "explicaciones" del máster de Cifuentes

Archivo - La portavoz de Mas Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot (i), durante una sesión plenaria, en la Asamblea de Madrid - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid ha afirmado este jueves que ni la Comunidad de Madrid "se cree las trolas" que han dicho sobre la compra del ático por 6,3 millones de euros y ha recordado las presuntas "explicaciones" que dio la expresidenta Cristina Cifuentes sobre su máster.

"Cifuentes que nos trajo aquí un taco de folios y dijo: 'Veis, un taco de folios. He hecho el máster. Ahí hay un taco de folios'", ha comparado el diputado regionalista Hugo Martínez Abarca sobre los documentos que el portavoz del Gobierno regional y consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha señalado durante la comparecencia este jueves sobre la compra de este inmueble.

Martínez Abarca ha censurado al consejero por haberse saltado "la legalidad para tapar toda la información" al no haber remitido la documentación a los grupos parlamentarios antes del debate, como, ha afirmado, requiere el Reglamento de la Asamblea.

Aún así, a García Martín le ha señalado que "no pinta nada" porque a él no se le "ocurrió" comprar un ático con una "gran terraza" en el barrio donde se había criado Ayuso y "en frente de su casa" de la infancia.

"A nadie se le ha ocurrido que tener que ir a una inmobiliaria de lujo más que a la propia señora Ayuso, porque esto no tenía ningún sentido para la Comunidad de Madrid, solo tenía un sentido para la señora Ayuso", ha lanzado Martínez Abarca.

Es por ello que ha recomendado a portavoz que deje de "arrastrar su dignidad" y de hacer "papeles de lacayo patético" porque luego la gente "le va a recordar por haber limpiado lo que ha hecho Ayuso". Un "bochorno" que cree que va a "acabar" con la mandataria autonómica.

Ha proseguido afirmando que el Ejecutivo regional se ha convertido en "una corte de pelotas que se arrastran" ante "las barbaridades que ella (Ayuso) dice" con el objetivo de "proteger su tren de vida".

"(Ayuso) Tampoco quiere ser la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid. ella lo que quiere ser es una aristócrata, una emperatriz, la Marquesa de Quirón y debe tener un tren de vida que le paguemos los madrileños porque nos ha tocado en gracia", ha lanzado Martínez Abarca.

El diputado ha censurado que los madrileños hayan "tenido que pagar la fiesta de cumpleaños en Nueva York, el viaje de lujo a la Ribera Maya o la Nochevieja en Times Square, porque qué menos se merece un aristócrata de tan gran altura".

Asimismo, sobre la explicación de que el PGOU de Madrid permite destinar "un tercio a oficinas", Martínez Abarca ha preguntado que "para qué se tienen que dedicar los otros dos tercios".

"El tercio de despacho, las normas urbanísticas, las fiscales y todas las normas. Claro que se puede, en el hogar de uno. Dicen, no es para residencia oficial. No, claro, es para residencia particular", ha apostillado.

Por último, ha negado que vaya a pedir la dimisión de Ayuso porque "cuando Esperanza Aguirre se tuvo que ir pusieron a Ignacio González y cuando Cifuentes se tuvo que ir por sus escándalos pusieron a Ángel Garrido".

"Queremos ganarle las elecciones y ponerle un gobierno en la Comunidad de Madrid que deje de someter la sanidad, la educación, la política de vivienda al tren de vida de la señora Ayuso y que por fin ponga el gobierno al servicio de los derechos de los madrileños y dignifique la Comunidad de Madrid. En 2027, en mayo, chao pescao", ha rematado.