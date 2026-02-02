Más Madrid dice que cuanto más crezca más podrá "aportar" a una nueva coalición para "revalidar el Gobierno de España"

Archivo - La portavoz del grupo parlamentario de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Manuela Bergerot. - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, ha afirmado que cuanto más crezca su formación más podrá "aportar a esa coalición progresista para poder revalidar el Gobierno de España".

Lo ha afirmado en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces de la Cámara de Vallecas en la que ha sido preguntada por su implicación en un proyecto nacional de cara a 2027 y en una nueva coalición que trascienda la marca Sumar, proyecto en el que estuvo engarzada en 2023.

"El papel de Más Madrid va a seguir siendo ser esa izquierda madrileña que fuera de Galicia y de Euskadi es la única que supera al PSOE porque somos la única alternativa frente a la peor derecha de España, la derecha de Isabel Díaz Ayuso", ha lanzado.

COALICIÓN ELECTORAL AMPLIA

La pasada semana la coordinadora general de Movimiento Sumar, Lar Hernández, destacaba el compromiso que mantiene junto a Más Madrid, IU y Comunes para revalidar una coalición electoral amplia para las próximas elecciones generales y ha reconocido que está a debate múltiples aspectos, como la marca electoral o los liderazgos de la futura candidatura.

Lo apuntaba en rueda de prensa después de conocerse el informe político del coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, en el que daba por superada la actual confluencia Sumar y llamaba a construir una nueva coalición junto a los partidos de este espacio con otro nombre, que no coincidiera con ninguna de las formaciones que formaban parte.

Hernández desgranaba que Sumar, Más Madrid, Comunes e IU --las fuerzas del socio minoritario que forman parte del Ejecutivo-- van a presentar en las próximas semanas su voluntad de revalidar una candidatura conjunta, en la que llevan trabajando mucho tiempo para hacer una propuesta de alianzas que vaya incluso más allá del horizonte electoral de 2027.

Maíllo, por su parte, insistía el viernes en que el espacio de SUmar debía actualizarse como revulsivo electoral y escoger un líder de "consenso", afirmando que primero tenía que ser la ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, quien reflexione y aclare si aspira a repetir rol --ser cabeza de la izquierda más allá del PSOE en unas elecciones nacionales--.