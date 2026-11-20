La portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Manuela Bergerot, durante el Pleno en la Asamblea de Madrid, a 19 de noviembre de 2026, en Madrid (España). La Asamblea de Madrid aprueba la Ley de Impulso y Desarrollo Equilibrado de la Región, conocida - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Manuela Bergerot, ha reivindicado que "el error" del ático es tener a Isabel Díaz Ayuso como presidenta de la Comunidad de Madrid y ha advertido que la compra por 6,3 millones de euros del ático en Chamberí por parte de la Comunidad de Madrid "le va a salir muy caro".

"El error es tener a Isabel Díaz Ayuso de presidenta en la Comunidad de Madrid. Ese es el error con el que tenemos que acabar. Y el error para ella, efectivamente, no es haberlo hecho, sino que la hayamos pillado", ha señalado Bergerot, en unas declaraciones recogidas por Europa Press en 'La Séptima', en referencia a una entrevista con 'Bloomberg' de Ayuso.

En ella, la mandataria autonómica ha reconocido por primera vez que fue "un error" cómo explicaron desde el Ejecutivo regional la compra del inmueble del Paseo General Martínez Campos.

La pasada semana, el Tribunal de Cuentas ordenaba abrir una investigación sobre esta adquisición al entender que podría haber incurrido en perjuicio para los fondos públicos. Señala que la compra se formalizó sin un encargo previo de la Comunidad ni una memoria que justificase la necesidad del inmueble, elaborada esta última casi tres meses después.

En este sentido, la portavoz ha respaldado esta investigación que apunta a que puede haber "irregularidades y un daño a las finanzas madrileñas". "Gobierna para pegarse una vida de lujos que no podría pegarse de otra forma, pero desgraciadamente para ella este error le va a salir muy caro y no porque lo digamos nosotros, sino porque lo dice hasta el Tribunal de Cuentas", ha remarcado.

Asegura que en mayo de 2027 que se celebran las elecciones autonómicas van a tener "mucho curro" que hacer para levantar "todas las alfombras y ver hasta donde ha llegado el último euro de los madrileños" que "debería" haber ido a los centros de salud y se ha ido a "la vida de lujos de la presidenta".