Más Madrid dice que el "problema" del Plan Vive "no es la burocracia" sino que las viviendas están "a precio de mercado"

Archivo - La portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Manuela Bergerot. - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid ha afirmado que el "problema" del Plan Vive "no es la burocracia" sino que las viviendas que se ofrecen está "a precio de mercado" y que muestran deficiencias.

La portavoz de la formación en la Asamblea, Manuela Bergerot, ha respondido así a las preguntas de los periodistas frente al Hospital de La Paz tras ser preguntada por cambios en este programa regional en el que se exigirán más años de empadronamiento.

La portavoz ha afirmado que muchas de ellas son una "auténtica chapuza y en una situación de inseguridad" como, ha asegurado, pudo comprobar en el Pau del Nuevo Tres Cantos.

"El problema del plan Vive de la señora Ayuso es efectivamente que son viviendas que en lugar de que debería ser un orgullo vivir en una vivienda pública, lo único que es una angustia y una desgracia", ha rematado.