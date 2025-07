Más Madrid empujará la "agenda anticorrupción" y vigilará "que se cumpla": "Que sea el comienzo de un cambio real"

Archivo - (2I-D) La portavoz del grupo de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Manuela Bergerot; la ministra de Sanidad, Mónica García y el diputado de Más Madrid, Emilio Delgado, durante la celebración en Móstoles de las fiestas del 2 de mayo, a 2 de may - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid ha afirmado que empujará la "agenda anticorrupción y que vigilará "que se cumpla" la hoja de ruta de "regeneración democrática y social" requerida al PSOE tras el estallido del 'caso Cerdán'.

Lo ha adelantado la portavoz de la formación en la Asamblea de Madrid, Manuela Bergerot, en declaraciones remitidas a los medios de comunicación tras la intervención del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el pleno monográfico en el que ha rendido cuentas por la entrada en prisión del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.

Cerdán fue señalado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil como parte de la presunta trama de mordidas por adjudicación de contratos integrada también presuntamente por el exministro de Transportes José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García.

En su intervención, Sánchez ha anunciado un paquete de 15 medidas anticorrupción entre las que están el aumento de condenas para este tipo de delitos, duplicar el tiempo de prescripción y crear listas negras de empresas condenadas para que no puedan contratar con la administración pública.

Ha planteado crear una agencia anticorrupción independiente y también una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) para proteger aún más a los informantes que denuncien delitos de corrupción.

Bergerot ha afirmado que ha escuchado al presidente "con esperanza" y ha recalcado que hay "propuestas muy positivas" como la citada agencia contra la corrupción --que ha afirmado que ellos propusieron-- o el endurecimiento de penas.

"También hemos visto hoy, desgraciadamente, a una derecha sin ninguna propuesta para nuestro país. Una derecha que no ha planteado nada más que su deseo de que cuanto peor vaya todo, mejor", ha lanzado.

Es por ello, que ha instado a ponerse "manos a la obra y cumplir porque "hay muchos ciudadanos esperando motivos para defender este Gobierno".

Por su parte, el secretario de Organización del partido, Gabriel Ortega, ha afirmado en sus redes sociales que el PP lleva "la corrupción en los genes y también en el programa".

Se ha referido a la 'Cláusula Quirón' a la que ha bautizado Sánchez, que figura en la Ponencia Política del Congreso Nacional del PP del pasado fin de semana. "El particular Alberto Quirón no es tan particular...", ha lanzado junto al fragmento del documento que incluye esta propuesta.

En el epígrafe 'Gastar bien y aliviar la carga fiscal', consultada por Europa Press, figura la incorporación del "'derecho al error' en el ordenamiento tributario español para minimizar las consecuencias de los errores que se puedan producir en las declaraciones fiscales y reducir la indefensión del contribuyente".