Más Madrid enmienda la ley de Ayuso para reconocer al "concebido sí nacido" y reforzar los derechos a la infancia

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MADRID 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid ha registrado enmiendas a la ley con la que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso quiere reconocer al "concebido no nacido" como parte de la unidad familiar y ha pedido crear la figura del "concebido sí nacido" y reconocerle derechos de infancia.

Así consta en las enmiendas de la formación regionalista, a las que ha tenido acceso Europa Press, que pedirá que se voten de forma separada en este último pleno del período de sesiones antes del verano.

Con la norma que aborda el 'nasciturus', la Comunidad de Madrid reconocerle como un miembro más de la unidad familiar desde que se acredite el embarazo para "reforzar el apoyo a las familias".

Frente a ello, Más Madrid cree necesario que se atienda también al concebido sí nacido y se le reconozca, entre otros, que se le deberá garantizar la correcta climatización de las au las en todas las etapas educativas.

Plantean que, en su beneficio, se establezcan unas ratios de "concebidos sí nacidos por aula que sean dignas", que se construyan centros educativos públicos en los nuevos desarrollos urbanísticos o se garantice el comedor escolar universal para una comida saludable y equilibrada para los concebidos sí nacido hasta los 16 años.

Asimismo, reclaman que se refuercen los cuidados paliativos pediátricos y la atención temprana para "los concebidos sí nacidos que lo necesiten". Sugieren que se pongan en marcha recursos para la obtención del grado de discapacidad, una prestación universal por crianza y una condición de " vida digna y acceso a la regulación administrativa necesaria de menores extranjeros no acompañados menores de 18".

El texto también recoge la creación de entornos residenciales de protección y acogida seguros para los concebidos sí nacidos migrantes no acompañados, la dotación de los recursos necesarios para atención y prevención de violencia sexual infantil y los cambios legales para el reconocimiento del título de familia monoparental y su equiparación a las familias numerosas.

En definitiva, la formación regionalista ha planteado que ya que se reconocerá la existencia del "concebido no nacido" se le den al "sí nacido" todas las medidas en materia infantil que han reclamado de forma infructuosa a lo largo de la legislatura.