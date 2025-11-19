Más Madrid enmienda a la totalidad los Presupuestos para 2026 que "no están a la altura" por "falta de ambición"

Archivo - La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, interviene durante un pleno en la Cámara regional. - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid registra este miércoles una enmienda a la totalidad a los Presupuestos de la Comunidad de Madrid para 2026 al entender que "no están a la altura" y que están marcado por la "falta de ambición" encaminada a la "resignación".

Así lo han trasladado a Europa Press fuentes del partido regionalista, que sostienen que estas Cuentas son las del "ni puedo ni quiero" y que buscan "consagrar unos servicios públicos cada vez más escuálidos" al tiempo que se "dirige el dinero de todos los madrileños a que las empresas favoritas" de la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, "hagan caja".

Los Presupuestos de la Comunidad de Madrid para 2026 registrados en la Cámara de Vallecas hace menos de un mes superan por primera vez los 30.000 millones de euros, lo que implica un aumento de casi el 7% respecto a los de este año. A política sociales se destinarán 23.996 millones de euros, 9 de cada 10 del conjunto de las Cuentas.

Para la formación debería apostarse por unos Presupuestos que se hagan cargo de "grandes inversiones para reforzar los servicios públicos", así como para construir vivienda asequible "de manera masiva" y emprender un programa de regeneración urbana que reverdezca barrios.

PRESUPUESTOS DE RESIGNACIÓN Y FALTA DE AMBICIÓN

"Madrid merece otra cosa, Madrid merece unas universidades bien financiadas que vuelvan a ser sinónimo de oportunidades y sueños, una sanidad pública que esté ahí para atenderte cuando necesites, y una planificación urbana que corrija las desigualdades territoriales que condenan a una buena parte de los ciudadanos de nuestra región, en particular del sur, a vivir en ciudades-dormitorio", apostillan estas mismas fuentes, que creen que no hay que apostar por un "escaparate que están tratando de vender pedazo a pedazo".

En el texto registrado, al que ha tenido acceso Europa Press, apunta contra un modelo económico y fiscal "estructurado injusto, socialmente regresivo y económicamente ineficiente".

Para Más Madrid en las Cuentas de 2026 lo que se hace es "agravar" a política de los "privilegios fiscales para una minoría" en detrimento de los servicios públicos "esenciales" para la mayoría de la ciudadanía madrileña.

"INFRADOTACIÓN ESTRUCTURAL"

En un encuentro con periodistas en el que el partido analizó las Cuentas Regionales y cargó contra un modelo "continuista" que mantiene, a sus ojos, una "infradotación estructural" con rebajas fiscales sostenidas en el tiempo.

Además, ponían el acento en la "pérdida" de 12.000 millones anuales por estos beneficios fiscales y apostillaban también que la deuda de la región desde que Isabel Díaz Ayuso es presidenta autonómica --2019-- "ha crecido en 5.629 millones de euros".

Consideran que hay "infrafinanciaciones flagrantes en áreas críticas" como en la Sanidad, la Educación o la Vivienda al "subestimar los costes actuales de funcionamiento de servicios públicos". Recalcaban que a pesar de que Madrid es la autonomía "más rica" está a la cola en el gasto medio por habitante en España.