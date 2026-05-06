Más Madrid espera que el Jefe de Gabinete de Ayuso "pague por coartar libertad de expresión y el trabajo de otros"

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, atiende a los medios durante una concentración de docentes de escuelas infantiles frente a la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades, a 15 de abril de 2026, en Madrid (España). Desde el - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 6 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ha indicado que espera que Miguel Ángel Rodríguez, jefe de Gabinete de la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, "pague por coartar la libertad de expresión y el trabajo de otros".

Lo ha manifestado este miércoles ante los medios en el edificio de grupos municipales con motivo de la comparecencia de Rodríguez en calidad de investigado ante la jueza de Instrucción número 25 de Madrid, por una denuncia del PSOE en relación a la supuesta difusión de datos personales de dos periodistas de 'El País' que trabajaban en el caso de Alberto González Amador, pareja de la dirigente madrileña.

"A la salida, ha dado las declaraciones y actos seguidos ha cogido un vuelo para disfrutar de sus siete días de vacaciones pagadas por todos los madrileños, que eso no se lo pierde ninguna persona del gabinete de Ayuso", ha lanzado en referencia al viaje institucional de la presidenta en México.

Considera "muy grave" el "comportamiento" de Rodríguez con la prensa tras "amenazar" a periodistas por "hacer su trabajo", incluso con "cerrar medios de comunicación o acabar con el trabajo periodístico de la prensa libre".

"Detrás de la palabra libertad, en el caso del Partido Popular lo que se esconde a menudo es propaganda, represión y coerción, que es lo que ha intentado hacer el señor Miguel Ángel Rodríguez con muchas personas, entre otras también muchos periodistas", ha subrayado.

Por ello, ha señalado que espera una sentencia que sea "también muy clarificadora" sobre a "qué tenemos derecho en esta sociedad y a qué no tienen derecho las personas que mandan en Madrid, por mucho que manden mucho y por mucho que sean del Partido Popular".