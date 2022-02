Más Madrid exige a Almeida que "pelee" de forma urgente porque 165.000 toneladas extras se tratan en Valdemingómez

MADRID, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ha exigido al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, que "pelee" de forma urgente porque 165.000 toneladas extras de residuos se siguen tratando en Valdemingómez.

"El compromiso de Almeida de hace casi un año y medio ya no se ha cumplido porque hay 165.000 toneladas extra que no pertenecen a Valdemingómez y que no tienen que quemarse ni que tratarse allí porque eso afecta a la calidad de vida de los vecinos del entorno", ha criticado la edil tras reunirse con representantes del comercio especializado junto con la portavoz de la formación en la Asamblea, Mónica García.

Más Madrid ha reclamado al alcalde que "tiene que trabajar por los vecinos de Madrid y tiene que pelear de forma inmediata y urgente para que esas toneladas extra e ilegales que se están tratando y quemando en Valdemingómez dejen de hacerse".

"Hace un año y medio que conseguimos ese acuerdo al que Almeida tardó mucho tiempo en decir que sí. Llega un año y medio tarde a su compromiso, no con el Pleno del Ayuntamiento, no con Más Madrid, que también, sino con los vecinos de Valdemigómez, a los que les está poniendo encima muchas más de las toneladas permitidas", ha indicado Maestre.

La portavoz de Más Madrid ha añadido que "sobre todo (el Gobierno) no tiene un plan para acabar con la incineración en Valdemingómez porque Almeida llevó a los tribunales la estrategia de residuos que se aprobó durante el gobierno de Manuela Carmena, que se comprometía con la finalización de la incineración en 2025".

"Ese plan no ha sido sustituido por ningún otro y los vecinos de Valdemingómez tienen un problema hoy pero, sobre todo, no tiene ninguna solución para mañana", ha concluido la portavoz municipal de Más Madrid.

EL AYUNTAMIENTO IRÁ A TRIBUNALES

El Ayuntamiento de Madrid acudirá al Juzgado Contencioso-Administrativo en las próximas semanas para reclamar a la Mancomunidad del Este, presidida por el socialista Javier Rodríguez, 1.684.374,75 euros, si ésta no comienza a recibir las 165.000 toneladas de residuos que le corresponden por convenio.

A instancias de la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid y la Mancomunidad, junto con la Comunidad, suscribieron el pasado 24 de febrero de 2020 un convenio para que el Ayuntamiento gestionara los residuos de los 31 municipios del este de la región ante el cierre del vertedero de Alcalá de Henares.

Todo ello porque la Mancomunidad no había logrado construir antes de que colmatara el vertedero el nuevo centro de tratamiento de Loeches, han recordado fuentes municipales.

El convenio establecía un acuerdo de reciprocidad a través del cual la Mancomunidad debería tratar en Loeches 165.000 toneladas de residuos de Madrid, la misma cantidad de residuos que fue a parar al vertedero en Valdemingómez. Una recepción de residuos que debería haber comenzado en abril de 2021, ha indicado 'El País'.

El incumplimiento de la obligación de retirar los residuos de Valdemingómez en la cantidad acordada en el calendario de reciprocidad elaborado por la Comisión de Seguimiento da lugar al pago de 45 euros por cada tonelada que no se traslade a Loeches.

Por esta cláusula, el Ayuntamiento puede solicitar a la Mancomunidad 1.684.374,75 euros por vía judicial. Sin perjuicio de las sanciones, persiste la obligación de retirada de los residuos ya que así lo establece dicho convenio.

El Ayuntamiento de Madrid ha mandado ya dos requerimientos a Rodríguez para que dé cumplimiento. El primero, en julio del año pasado, y el segundo, en el mes de octubre. El próximo día 15 se celebrará una nueva Comisión de Seguimiento del Convenio, integrada por representantes de la Comunidad de Madrid, la Mancomunidad del Este y el Ayuntamiento de Madrid, para exponer la situación, desbloquearla y dar cumplimiento a la reciprocidad.