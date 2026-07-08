Más Madrid exige una auditoría de Club de Campo y acusa a Almeida de convertirlo en "cortijo privado" de "privilegiados"

Archivo - Imagen de la entrada del Club de Campo Villa de Madrid - CLUB DE CAMPO - Archivo

MADRID, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid ha exigido este miércoles una auditoría del Club de Campo Villa de Madrid y ha acusado al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, de haber convertido esta instalación en el "cortijo privado" de "unos pocos privilegiados".

"Hoy denunciamos que Almeida ha convertido el Club de Campo Villa de Madrid en el cortijo privado de unos pocos privilegiados y por eso hemos exigido una auditoría que aclare la situación antes de tomar nuevas medidas", ha señalado la portavoz de la formación en el Ayuntamiento, Rita Maestre, en declaraciones remitidas a la prensa.

Maestre ha defendido que esta instalación fue "diseñada y puesta en marcha por la Segunda República" para estar "al servicio de todos los madrileños" y "no de unos pocos". Sin embargo, advierte que la lista de espera permanece "congelada desde el año 2002", por lo que, según ha sostenido, "solo entra quien es familiar de quien ya está dentro".

"Son 24 años de bloqueo", ha censurado Maestre, que ha criticado que lo que debería ser "un equipamiento deportivo público" se mantenga, a su juicio, como "el capricho y el cortijo de unos pocos apellidos que heredan de facto el patrimonio de todos los madrileños".

La líder de la oposición en Cibeles también ha reprochado al Gobierno municipal que "abra el grifo del dinero público de par en par" y no "repara en gastos con los amiguitos de la jet set madrileña afín al PP". "Medio millón de euros al año al Club de Campo y más de 3 millones de euros para el Open de España que se celebra allí. Es el Madrid para ricos de siempre, para el golf, para el tenis, para los 500 millones que ya hemos gastado en la Fórmula 1", ha criticado.

Mientras, según ha afeado Maestre, Almeida "racanea" con los salarios de las trabajadoras de las escuelas infantiles de la capital, en huelga indefinida desde el pasado 7 de abril.

Por todo ello, Más Madrid ha pedido a la Intervención General del Ayuntamiento que audite "quién entra en ese club, por qué vía, con qué controles" y qué gestión se está realizando del dinero público destinado al Club de Campo Villa de Madrid. En este sentido, la formación ha avanzado que llevará este asunto a la próxima Comisión de Cultura, Turismo y Deporte.