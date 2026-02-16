Más Madrid exige que comparezca Ayuso tras el cese de Viciana y el "fracaso general de la política educativa del PP"

Archivo - Imagen de recurso de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, besa al consejero de Educación y Universidades, Emilio Viciana, tras tomar posesión de su cargo. - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid ha reclamado este lunes la comparecencia de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, tras el cese de su consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana, que interpretan como muestra del "fracaso general de la política educativa del PP".

Lo ha hecho, según ha trasladado la formación regionalista, en base al artículo 208,1 del Reglamento de la Asamblea de Madrid, que establece que comparecerá ante el Pleno "para informar sobre la designación y separación de los vicepresidentes y consejeros".

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, ha incidido en que la presidenta regional tiene que dar explicaciones "sobre el fracaso sin paliativos de la Ley de Universidades".

"Isabel Díaz Ayuso está obligada a comparecer esta vez, y le vamos a exigir que retire el proyecto de Ley de Universidades y dé marcha atrás en todas las políticas que nos están robando el derecho a la educación pública", ha planteado Bergerot.

Al hilo, ha afirmado que Viciana "cae por presión popular, por presión de la comunidad universitaria, por haber convertido la precariedad laboral en la norma de la educación obligatoria madrileña y por presión de la oposición de izquierda madrileña". "No basta que cambie el consejero, tienen que cambiar las políticas", ha zanjado.

Ayuso a cesado a Viciana, que ejercía desde junio de 2023, y ha nombrado en su lugar a la exdiputada del PP en la Asamblea y actual viceconsejera de Universidades, Investigación y Ciencia, Mercedes Zarzalejo.

De ello ha informado el Gobierno regional a través de una nota de prensa donde no especifican los motivos del relevo. El decreto con su nombramiento se publicará este martes en el Boletín Oficial regional (BOCM).

El cese de Viciana se produce el mismo día en el que estudiantes y profesores de los seis centros universitarios públicos de la Comunidad han avanzado que preparan una nueva huelga si no se retira la Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (LESUC) y han pedido apoyo a los rectores, quienes han mostrado desde el inicio de su tramitación su desacuerdo con la propuesta.