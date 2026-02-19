Más Madrid exige la dimisión o el cese de Inma Sanz tras apartar al director de la Policía Municipal

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, interviene durante una sesión plenaria en el Ayuntamiento de Madrid, a 27 de enero de 2026, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press

MADRID 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ha reclamado la dimisión de la vicealcaldesa y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, tras el cese del director de la Policía Municipal de Madrid, Pablo Enrique Rodríguez, y ha instado al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, a cesarla "de forma inmediata" si no abandona el cargo.

En declaraciones remitidas a la prensa, Maestre ha asegurado que la destitución del hasta ahora directos de la Policía Municipal "llega tarde" y "no es suficiente", al considerar que la "responsable política" es la propia vicealcaldesa. "La señora Sanz debe dimitir y, si no lo hace, el alcalde debe cesarla de forma inmediata", ha afirmado.

Frente a la versión del Gobierno municipal del Partido Popular de que "termina una etapa", la portavoz de Más Madrid ha sostenido que la gestión de la Policía Municipal "se le ha ido de las manos" a Almeida, con "demasiados escándalos" que han "denigrado la imagen del cuerpo" y lo han sumido en el "caos" y la "falta de rumbo".

En este sentido, ha enumerado como parte de la "hoja de servicios" del ya exdirector el "presunto amaño de oposiciones por el que toda su cúpula está imputada", el "intento de encubrir el atropello a una niña de 10 años", así como la "persecución política a la oposición" con la retirada de zonas publicitarias contra los "protocolos de la vergüenza" o la inclusión en un informe de la posición de Más Madrid ante la Fórmula 1 "como un riesgo" para la seguridad del evento.

Del mismo modo, Maestre hace referencia a "nombramientos irregulares incumpliendo una resolución judicial", a una "avalancha de reclamaciones" en nuevas oposiciones por "nuevos chanchullos" y a un "enfrentamiento abierto" con trabajadores y sindicatos que, a su juicio, ha convertido el cuerpo en un "lugar irrespirable".

"Inmaculada Sanz ha demostrado ser tremendamente hábil para tapar y proteger los escándalos de su director de policía, pero profundamente incapaz de gestionar la policía municipal. ¿Quién va a restituir el deterioro de la reputación del cuerpo?", se ha preguntado.