Más Madrid exige a EMVS que deje de actuar como "buitre" con 81 lanzamientos en 2025 y PP afea los 100 con Carmena

Archivo - Una persona sujeta sus llaves durante una manifestación por una vivienda digna, a 9 de febrero de 2025, en Madrid (España). La Plataforma Movimiento Hábitat 24 ha convocado la protesta para reivindicar medidas más eficaces ante la falta de respu - Matias Chiofalo - Europa Press - Archivo

MADRID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Más Madrid Lucía Lois ha exigido la aplicación de los reales decretos contra los desahucios en las viviendas de EMVS Madrid y que deje de actuar "como un buitre", con hasta 81 lanzamientos en 2025, lo que ha sido contestado por el delegado de Políticas de Vivienda, Álvaro González, con "los más de cien desahucios" registrados durante el mandato de Manuela Carmena.

En estos momentos, ha continuado González en la comisión del ramo, el Ayuntamiento está "estudiando el cacao de los reales decretos", en alusión indirecta a las palabras de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez.

"Es muy sencillo. Dejen ustedes de desahuciar a familias vulnerables. Eso es lo que pone la ley. No tiene usted más que cumplirlo", ha contestado Lois, que ha calificado de "indecente que administraciones públicas que deberían de garantizar el derecho a la vivienda se comporten como los peores caseros".

La concejala de Más Madrid ha arremetido contra "el PP de The District", la feria inmobiliaria, "el sitio que más le gusta estar a usted (al delegado) y a la presidenta, Isabel Díaz Ayuso" teniendo en cuenta que los lanzamientos en los que se vio implicada EMVS Madrid "se triplicaron en tan solo un año al pasar de 27 en 2024 a 81 en el 25" mientras que "los procedimientos judiciales iniciados por la empresa municipal se duplicaron, aumentaron de 123 a 259 en tan solo un año, en 2025".

"No hablamos de un fondo buitre, ni de propietarios especuladores malísimos, hablamos de una institución pública que gestiona vivienda pública y que, en lugar de proteger a quienes más lo necesitan, recurre a los tribunales para desahuciar a familias vulnerables. ¿Qué función social cumple entonces el parque público?", ha preguntado Lois a la bancada del PP.

Más Madrid ha reivindicado el "paso al frente que ha dado el Consejo de Ministros con el Real Decreto Ley 29-2026 en un contexto de emergencia habitacional". Exigen su aplicación y que "la EMVS deje de desahuciar a familias vulnerables sin una solución habitacional digna".

"Ustedes siempre dicen que han hecho muchísimas viviendas. Pues le digo que si ustedes las van a gestionar así, ojalá no las estuvieran construyendo porque vienen aquí a gestionar vivienda pública como si fueran el peor fondo buitre de la ciudad", ha condenado la edil.

REGLAMENTO HEREDADO DE LA IZQUIERDA

El delegado y también presidente de EMVS Madrid ha contestado que a Más Madrid "se le olvida que estuvieron gobernando y que impulsaron más de cien desahucios" aplicando un reglamento aprobado con el respaldo del PSOE. "Nosotros ahora mismo tenemos ese mismo reglamento y lo hemos seguido aplicando, ni más ni menos", ha contestado Álvaro González.

En este punto ha pasado a cargar contra el secretario general de los socialistas madrileños y ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, "que enfrente de la casa de Carmena quiere desahuciar a una persona ubicada en un piso de Muface".

"¿Y usted no le va a decir nada a sus compañeros del PSOE? Dígales que paren. ¿Y los desahucios de la Sareb? ¿Eso se llama hipocresía. Nosotros vamos a seguir haciendo vivienda, mal que le pese. Aplicamos la ley y respetamos los reglamentos y la normativa, como siempre hemos hecho", ha asegurado. "Ustedes son la cara de la hipocresía en la política de vivienda", ha concluido.