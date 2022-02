Más Madrid exige la "paralización inmediata" del parking en el Niño Jesús, que "canta a chapuza"

"La Comunidad pretende ahorrarse unos pocos millones pero nada en la vida sale gratis", lanza Maestre

MADRID, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid ha exigido la "paralización inmediata" del parking de 800 plazas proyectado por la Comunidad en el hospital Niño Jesús, que "canta a chapuza", en palabras del concejal en Retiro, Nacho Murgui, unido a que la Comunidad "pretende ahorrarse unos pocos millones pero nada en la vida sale gratis", ha apostillado la portavoz municipal de la formación, Rita Maestre.

Maestre y Murgui han coincidido en que es un "despropósito" construir un parking de esas dimensiones junto al Niño Jesús. Lo han subrayado antes de reunirse con representantes de la Fundación Ronald McDonald, la residencia para familiares de niños y niñas internados en el hospital y "una de las instalaciones que más se va a ver afectada por las obras".

Esta fundación sin ánimo de lucro ha transmitido a Más Madrid su preocupación por no poder garantizar el bienestar de los niños y sus familias durante la construcción del macroaparcamiento ya que está muy cerca del edificio y temen tener que cerrar la casa debido al impacto que suponga. La casa Ronald McDonald tiene espacio para alojar a 30 familias de niños y niñas hospitalizados.

"Es un despropósito que atenta contra la salud de los vecinos, contra el medio ambiente, contra el patrimonio de los madrileños y de la humanidad y contra el bienestar de las personas que pasan días durísimos dentro de las instalaciones del hospital. Los vecinos de Retiro y Más Madrid nos vamos a oponer firmemente a que este proyecto siga adelante, como lo hicimos en su momento con el otro parking de más de mil plazas, que también paramos", ha declarado Murgui.

El concejal de Retiro ha subrayado que no van a consentir que el gobierno de la Comunidad de Madrid, "por querer hacer las cosas a coste cero, como dicen ellos, cargue sobre las espaldas de los madrileños un proyecto que no tiene ningún sentido".

EN CONTRA DE LAS "MARRULLERÍAS Y JUEGOS SUCIOS" DEL PP

"Sí estamos a favor de la ampliación del hospital, que se financie con gasto público y no con las marrullerías ni con los juegos sucios de trileros de la Comunidad", ha arremetido Nacho Murgui, que ha declarado que se trata de un proyecto "que canta a chapuza desde el primer momento porque tiene unas consecuencias gravísimas sobre los vecinos y vecinas. "No vamos a permitirlo", ha insistido.

La Comunidad de Madrid está tramitando un proyecto para construir un aparcamiento de cuatro plantas bajo rasante que sería gestionado por la empresa privada que financiará la obra de ampliación del hospital a cambio de su explotación durante 40 años.

Maestre ha cargado contra el "despropósito del gobierno de la Comunidad y del Ayuntamiento, que por ahora sigue sin oponerse de forma rotunda a este proyecto, proyecto que no tiene explicación ni más razón de ser que la voluntad de la Comunidad de ahorrarse unos millones de euros pero nada en la vida sale gratis".

"LO VAMOS A PAGAR TODOS EN CONTAMINACIÓN"

"Lo que la Comunidad pretende ahorrarse son unos pocos millones de euros cuando es una Comunidad con un presupuesto de más de 20.000 millones. Se paga y lo vamos a pagar todos en contaminación: vecinos, el Retiro, los niños del hospital", ha enumerado la jefa de la oposición.

Más Madrid ha insistido en que "no salen las cuentas" porque "no es un precio aceptable". "Hay que parar de forma inmediata este proyecto. Si no lo hace el Gobierno de Almeida, más plegado a los intereses de su partido, lo haremos desde Más Madrid en el Ayuntamiento y la Asamblea", ha aseverado Maestre.

"Vamos a paralizar un macroparking de 800 plazas que no tiene ni razón de ser ni necesidad en este barrio y que sólo va a traer más humo y contaminación precisamente a la gente más vulnerable, los niños y niñas que están en este hospital", ha alertado Rita Maestre.

Esta misma semana, Más Madrid defendió una proposición en el Pleno de Cibeles para que se paralice el proyecto de construcción del aparcamiento y para que la ampliación necesaria del hospital se lleve a cabo con fondos públicos. PP, Cs y Vox votaron en contra.

La formación ha organizado esta tarde un acto informativo a las 19 horas en Casa de Vacas, en el Retiro, para explicar y compartir con la vecindad las razones del rechazo al macroparking.