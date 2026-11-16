Más Madrid exige a Zarzalejo que deje de buscar "soluciones represivas" e insiste en que negocie con docentes o "dimita"

Numerosas personas durante una concentración conjunta con Universidades de huelguistas de la educación, a 4 de noviembre de 2026, en Madrid (España). La huelga educativa en la Comunidad de Madrid se intensifica notablemente al sumarse las seis universidad - Diego Radamés - Europa Press

MADRID, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, ha exigido a la consejera de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad, Mercedes Zarzalejo, que "deje de buscar soluciones represivas" para "el problema" de la educación madrileña y ha insistido en que "negocie" con profesores o "dimita".

Así lo ha trasladado la portavoz desde un mitín de Frente Amplio en Parla, donde, en declaraciones remitidas a los medios, ha enviado un mensaje a la consejera, después de que anunciara esta mañana en una rueda de prensa que la Comunidad emprenderá acciones penales contra las "situaciones de acoso" que se producen en sus actos por parte de "activistas violentos" como los de este lunes cuando ha tenido que cancelar un acto en el Espacio Berltsemann "para garantizar la seguridad".

En este sentido, ha reivindicado que cumpla "la ley y que se siente a negociar" porque las demandas de los profesores, de las familias y de los estudiantes son "legítimas".

"Zarzalejo lo único que tiene que hacer es ponerse a hacer su trabajo, que es sentarse a negociar. Las huelgas, las protestas, las manifestaciones están recogidas por el derecho a la huelga y el derecho a la manifestación", ha remarcado.

Insite en que la consejera y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, "no sean unas cobardes, se sienten a negociar con el comité de huelga y se pongan del lado de las familias madrileñas".

"Si no lo quiere hacer, que dimita, que Zarzalejo dimita y que deje que venga otro que se ponga en su lugar para que se ponga a hacer su trabajo", ha manifestado.