Más Madrid insiste en acusar a Ana Millán de corrupción y PP le critica su "cuajo" cuando Fiscalía pide el archivo

La vicepresidenta de la Mesa de la Asamblea, Ana Millán, durante un pleno en la Asamblea de Madrid, a 5 de marzo de 2026, en Madrid - Diego Radamés - Europa Press

MADRID 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid ha insistido este jueves en acusar a la vicepresidenta de la Asamblea de Madrid, Ana Millán, de haber dado "siete contratos a un empresario a cambio de un ático" y PP le ha criticado su "cuajo" cuando la Fiscalía ha pedido esta semana el archivo de la causa.

Este choque ha tenido lugar entre la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, y el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, durante la comparecencia de la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, para explicar los cambios en la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades tras la salida de Emilio Viciana y la entrada de Mercedes Zarzalejo.

Este miércoles se conocía que Fiscalía había pedido el sobreseimiento provisional de esta causa al no quedar debidamente acreditada la presunta comisión de delitos de corrupción en relación a varios contratos presuntamente irregulares en la época en la que era concejal.

Esta mañana el portavoz del PP, Carlos Díaz-Pache, reclamaba esta mañana que Más Madrid y PSOE "pidan perdón" por la "campaña de desprestigio" contra Ana Millán.

Ante ello, Bergerot ha cuestionado primero "de qué facción" dentro del PP es Ana Millán para "seguir siendo vicepresidenta de la Asamblea" tras la gestión interna de la acusación de acoso laboral y sexual de una concejala del PP contra el alcalde de Móstoles, Manuel Bautista (PP).

En este momento se ha girado y se ha dirigido a Ana Millán. "Se lo digo a la cara. Yo no le pido perdón. Usted debería pedirle perdón a las mujeres de su partido. Usted debería pedirle perdón a las vecinas de Arroyomolinos. Recuerde que todos hemos visto los informes de la UCO. Usted le dio siete contratos a un empresario a cambio de un ático", ha espetado.

Tras ella, ha intervenido Alfonso Serrano, quien le ha lanzado a Bergerot que "hay que tener mucho cuajo, mucha vergüenza y ser una cobarde" para "utilizar" la inmunidad parlamentaria para después del pronunciamiento que ha tenido Fiscalía "acusarle aquí de delitos" a la vicepresidenta.

"Como hoy hablamos de currículum, le diré que en esta bancada, en ninguno de los currículums hay una condena por estafar a un millón de nuestros trabajadores, como la compañera que tiene usted ahí sentada. Condenada", ha lanzado señalando a la portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Más Madrid, María Pastor.

Ante ello, Bergerot le ha exigido que se "lave la boca antes de hablar" de María Pastor, a lo que Serrano ha replicado que el PP se lavan "la boca y todo todos los días" y eso no le impide "decir que la única persona condenada está sentada" junto a la líder de Más Madrid en la Cámara.