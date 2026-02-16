Más Madrid insta a médicos a manifestarse ante la Consejería de Sanidad porque el problema es "la financiación"

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Manuela Bergerot. - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid ha instado este lunes a los médicos a manifestarse ante la Consejería de Sanidad porque para "los pacientes y los profesionales" el problema es "falta de financiación".

Lo ha defendido la líder de la formación en la Asamblea, Manuela Bergerot, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces ante la huelga nacional a la que vuelven los médicos esta semana para exigir un Estatuto Marco propio frente al impulsado desde el Ministerio de Mónica García. Los paros están previstos entre este lunes y viernes.

"La responsable de la financiación de la Sanidad de la Comunidad de Madrid es la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso. Yo creo que los médicos tendrían que ir a manifestarse ante la Consejería de Sanidad de Ayuso", ha lanzado la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot.

Al hilo, ha afirmado que el Estatuto Marco es un "gran avance para todos los profesionales sanitarios" y considera que "la inmensa mayoría" de ellos y los pacientes van a "salir ganando" que se ha "consensuado con una mayoría sindical".

El 26 de enero Sanidad y los sindicatos Satse-FSES, FSS-CCOO, UGT y CSIF anunciaron que habían alcanzado una cuerdo para aprobar el texto del anteproyecto de ley de Estatuto Marco. Sin embargo, el Comité de Huelga médico ha manifestado su rechazo a este texto, que incluye un capítulo específico dedicado al colectivo.

Más Madrid ha definido como "un éxito" que se hubiera firmado un acuerdo con los "sindicatos mayoritarios que representan el ámbito sanitario". Sobre las reivindicaciones restantes ha afirmado Bergerot que tienen "toda la legitimidad para poder hacer una huelga", pero ha insistido en la "valentía" del actual Ministerio para "hacerse cargo después de 20 años".

"Va a traer mejoras profesionales, mejoras laborales para todos los profesionales y por tanto van a ser mejoras para los pacientes porque recordemos que hasta hoy se estaba permitiendo que hubiera jornadas de hasta 24 horas y nadie quiere ser atendido por un profesional que ha estado trabajando más de 24 horas", ha rematado.

CRÍTICAS DE PP Y VOX

Este es un análisis diametralmente opuesto al hecho por el portavoz del PP en la Cámara, Carlos Díaz-Pache, quien ha acusado a la ministrad del ramo de haber "abandonado y traicionado a sus compañeros" al entender que quiere "imponerles un Estatuto Marco con el que nadie está de acuerdo".

"Está en contra de Madrid y además quiere hacer una ley explícitamente para atacar a la mejor Sanidad de España que es la nuestra", ha lanzado Díaz-Pache, quien ha advertido de que los madrileños "tomarán nota" de la "vergüenza" de Mónica García.

También ha sido muy crítico el portavoz adjunto de Vox Íñigo Henríquez de Luna, quien ha reprochado que García "no haya querido respaldar las reivindicaciones de su propio colectivo".

Ha afirmado que los médicos están "sufriendo una situación muy difícil" y que son ellos los que "sufren fundamentalmente el colapso de las listas de espera y que tienen que también afrontar guardias interminables".

Por último, la portavoz del PSOE, Mar Espinar, ha afirmado que su partido respeta la huelga de los médicos como también lo hacen con "los paros y las concentraciones que se están viviendo cada semana en los hospitales de Madrid" ante sus "lamentables condiciones".