Más Madrid lanza una campaña por el 'Plan MalVIVE' con un buzón online para que "afectados" trasladen sus reclamaciones

Archivo - Imagen de recurso de una promoción de viviendas de alquiler del Plan Vive de la Comunidad de Madrid en San Sebastián de los Reyes - MÁS MADRID SANSE - Archivo

MADRID 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid ha lanzado este jueves una campaña bajo el lema 'Plan MalVIVE' que incluye un buzón online (Masmadrid.org/PlanMalVIVE) para que los vecinos "afectados" puedan registrar sus reclamaciones.

El objetivo, según ha trasladado a Europa Press Más Madrid, es recopilar de "forma sistemática" los problemas denunciados por los inquilinos y "obligar al Gobierno regional a responder públicamente por ellos ante el pasotismo que llevan tres años demostrando".

Se trata de una campaña regional para "recoger quejas de los inquilinos del Plan Vive" y poder trasladarlas "directamente" en la Asamblea a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso.

Así, recorrerán todos los municipios donde existen promociones de este programa de vivienda pública en alquiler y contará con la implicación de cargos municipales y del Grupo Parlamentario en la Asamblea.

"Las noticias del Plan Vive señalando averías, fallos en suministros básicos, materiales de baja calidad, ruidos, problemas de seguridad y abusos de las empresas inmobiliarias que gestionan las viviendas son constantes", expone la formación regionalista, quien también apunta a las "quejas por precios del alquiler superiores a lo esperado en un programa de vivienda asequible, así como defectos estructurales detectados desde el primer día".

La portavoz de la formación en la Cámara de Vallecas, Manuela Bergerot, ha afirmado que desde el Gobierno autonómico hay "una falta de respuesta clara y eficaz" que ha transformado el Plan Vive en "Plan Sobrevive".

Tras la recogida de quejas, Más Madrid llevará las demandas a la Asamblea de Madrid, donde en diferentes ofensivas parlamentarias se pedirán explicaciones directas al Gobierno autonómico y a la presidenta Ayuso.

Esta iniciativa se desplegará de forma coordinada entre el partido a nivel regional y sus representantes municipales, con el fin de llegar a todas las localidades afectadas y dar visibilidad a los problemas del programa.

"El Plan Vive no puede convertirse en un modelo de vivienda con deficiencias y alquileres elevados. No puede ser que la única política de vivienda en Madrid sea construir pisos que se caen a pedazos y que cuestan incluso más que un alquiler en el mercado", ha rematado Bergerot al respecto.