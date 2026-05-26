Más Madrid llevará a Asamblea y Cámara de Cuentas los presuntos contratos de Comunidad con sociedades de Julio Martínez

Archivo - Archivo.- La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 26 May. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid ha anunciado este martes que presentará una batería de iniciativas en la Asamblea de Madrid y en la Cámara de Cuentas madrileña para conocer los presuntos contratos que la Comunidad de Madrid habría firmado con empresas de Julio Martínez Martínez, presunto testaferro de José Luis Rodríguez Zapatero en la denominada trama Plus Ultra.

La formación regionalista ha hecho esta anuncio tras conocerse que entre los clientes del entramado empresarial de Julio Martínez figura la Comunidad de Madrid, según figura en un informe de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) de la Agencia Tributaria incorporado al sumario del caso Plus Ultra y cuyo contenido publica el diario 'Público' y la Cadena Ser.

Según estos medios, Madrid Digital abonó en 2023 un total de 96.753.02 euros y en 2024, 32.436 euros, sumando 129.189,68, según el citado informe remitido el pasado 25 de febrero. Además, también apuntan que en el mismo figura también Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) como cliente con un abono de 50.106,48 euros realizado en 2023.

Tras estas informaciones, la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, ha avanzado que el partido activará "todos los mecanismos de fiscalización" en la Asamblea y en la Cámara de Cuentas "para acceder a toda la información y fiscalizar los contratos de Ayuso con esta presunta trama corrupta".

En declaraciones remitidas a los medios, Bergerot ha reclamado al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso que explique "por qué en la Puerta del Sol contratan con las empresas de un señor que guardaba cientos de miles de euros en efectivo escondidos en su casa". "Hay que investigarlo todo, caiga quien caiga, y Más Madrid no va a hacer distinciones según el partido de los implicados", ha remarcado.

Finalmente, la portavoz de Más Madrid ha recalcado que "siempre que hay una trama corrupta aparece el nombre de Ayuso". "No hay tentáculo que no le alcance porque cuando se trata de corromper al bipartidismo, Ayuso siempre se ofrece de puerta de entrada", ha remarcado.