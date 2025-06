Más Madrid "no tolerará ningún tipo de corrupción" en el seno del Gobierno y seguirá exigiendo "dimisiones pertinentes"

MADRID 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ha remarcado que su formación "no tolerará ningún tipo de corrupción" en el seno del Gobierno de España y ha defendido que "seguirá exigiendo las dimisiones pertinentes".

"Yo puedo decir con toda la tranquilidad que he sido parte de gobiernos y de formaciones políticas que han salido tan limpias como han entrado", ha manifestado este lunes a los medios de comunicación desde el edificio de grupos municipales tras ser preguntada por el informe de la UCO sobre el ya exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.

La líder de la oposición ha recalcado que en Más Madrid "no son tolerantes con una pizca de corrupción ni con las explicaciones o presunciones de inocencia a las que suelen agarrarse desde el PP para dejar que los casos de corrupción tarden meses en poder ponerse en marcha en los juzgados".

"Hemos sido muy claros desde la misma mañana en la que se empezó a publicar ese informe de la UCO, con unos indicios no sólo contundentes, sino repulsivos y vomitivos sobre una trama de corrupción dentro del PSOE. Pedimos desde el primer momento la dimisión y exigimos responsabilidades y explicaciones", ha subrayado.

En este sentido, ha recalcado que Más Madrid seguirá exigiendo "las dimisiones pertinentes" y ha advertido que van a estar "muy vigilantes" por si esta trama crece y hay que "tomar otras decisiones, analizando todas las informaciones que se vayan publicado".

Preguntada por si la portavoz del PSOE en el Consistorio, Reyes Maroto, debería dar explicaciones sobre este asunto tras los mensajes de whatsapp intercambiados con el presunto comisionista del 'caso Koldo', Víctor de Aldama, Maestre ha recalcado que "no hay ninguna razón para pedirlas".

"Por lo que he conocido vinculado a Reyes Maroto a lo largo de los últimos meses, creo que no había nada, lo que leí era un mensaje hablando de una cita que luego nunca se produjo. Con esa información creo que no hay ninguna razón para pedir explicaciones, desde luego menos aún siendo del Partido Popular", ha concluido.

De este modo, ha subrayado que analizarán "todas las informaciones que se vayan publicando y que impliquen o amplíen el número de personas o contratos implicados en esta trama". "Lo seguiremos analizando y exigiendo responsabilidades humanas", ha zanjado.