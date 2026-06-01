Más Madrid ofrece un formulario para advertir a Salud Pública de episodios de excesivo calor en las aulas

Archivo - Imagen de recurso de una niña yendo al cole - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid ha puesto a disposición de los madrileños un formulario en su página web para advertir a Salud Pública de episodios de excesivo calor en las aulas con la llegada del verano.

Lo ha anunciado la portavoz de la formación en la Asamblea, Manuela Bergerot, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces de este lunes, donde ha censurado que en la región más rica de España haya "miles de niños y adolescentes pasando clase a más de 30 grados".

"Es una situación absolutamente intolerable y una muestra de lo poco que le importa la salud de los estudiantes al Gobierno de la Comunidad de Madrid", ha lanzado al tiempo que ha achacado al Ejecutivo regional "inacción año tras año para solucionar el problema".

Ha contrapuesto el 'no' del Gobierno regional a "climatizar las escuelas, colegios e institutos" con los trabajos en este sentido impulsados desde ayuntamientos donde gobiernan en coalición como Rivas o Alcorcón "con muchos menos recursos y competencias".

En la web explican que si se estuviera en un puesto de trabajo por encima de 30 grados habría que presentar una queja ante el servicio de prevención de riesgos laborales, una figura que no existe para el alumnado.

"No es solo que sea imposible mantener la actividad académica a 35 grados como pasa en muchísimas coles de nuestra región, con el consecuente impacto en la calidad educativa. A esas temperaturas se está poniendo en riesgo la salud de la infancia madrileña", recalcan para señalar como consecuencias mareos, vómitos, dolor de cabeza o desmayos.