Más Madrid pedirá en pleno de Centro que se respete el uso vecinal de Antonio Grilo hasta tener licencia de edificación

Publicado 10/02/2020 10:52:30 CET

MADRID, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid pedirá en el Pleno de Centro que se celebrará este miércoles que se respete el uso vecinal y comunitario del solar de la calle Antonio Grilo hasta que cuente con licencia de edificación el futuro centro de salud.

Lo hacen amparándose en el artículo 2.2.7 del compendio de normas urbanísticas del Plan General de 1997, que señala que "en todos los terrenos que tengan la consideración de solar, hasta el momento en que para el mismo se otorgue licencia de edificación, podrá autorizarse con carácter provisional los usos de carácter público de descanso y estancia de personas; recreo para la infancia; de esparcimiento con instalaciones provisionales de carácter desmontable".

En la proposición, a la que ha tenido acceso Europa Press, se solicitará la suspensión del desalojo programado e instarán a la puesta en marcha de un espacio de diálogo entre las comunidades de vecinos cercanas al solar, los colectivos que gestionan el espacio y la Junta de Centro para lograr un consenso sobre su uso hasta el momento de la edificación.

También planteará Más Madrid que se asegure el acceso al solar a las personas que han estado cuidándolo para que se pueda mantener el riego del huerto y las instalaciones.

DESALOJO ESQUIVADO EL PASADO 31 DE ENERO

El solar polivalente autogestionado de la calle Antonio Grilo consiguió esquivar el desalojo previsto para el viernes 31 de enero, el plazo dado por el Ayuntamiento para que se desaloje el espacio.

El área de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento ha trasladado a Europa Press que en el solar se construirá un centro de salud, que no deja de ser una antigua reivindicación vecinal "incluida en el programa electoral de Cs y PP".

Fue el pasado mes de septiembre cuando el delegado de Desarrollo Urbano, Mariano Fuentes, firmó el convenio de cesión del solar a la Comunidad para materializar el centro sanitario. "Se está siguiendo el trámite habitual para el desalojo del espacio y que la Comunidad pueda disponer del mismo", indican fuentes municipales a Europa Press.

Desarrollo Urbano justifica la necesidad de que esta parcela, "ocupada de forma ilegal en la actualidad", quede libre "para poder aceptarla y empezar a construir el equipamiento sanitario". "Si el solar no está libre, la Comunidad no puede sacar el contrato para licitar la obra y no puede empezar con el centro de salud", insisten.

El Ayuntamiento notificó el desalojo el 16 de enero y se daba un plazo que expira este jueves. Si el viernes 31 no se producía el desalojo, "el Ayuntamiento procederá a constatar la situación y adoptará las medidas que en derecho procedan".