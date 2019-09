Más Madrid "perseguirá política y judicialmente" que la venta de pisos de la EMVS a un fondo buitre "no quede impune"

Publicado 19/09/2019 12:49:41 CET

MADRID, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz mediática de Más Madrid en el Ayuntamiento de la capital, Rita Maestre, ha asegurado este jueves que su Grupo "perseguirá política y judicialmente" que la venta de 1.860 pisos sociales de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) a un fondo buitre por parte del Consistorio en 2013 "no quede impune".

Varios concejales de Más Madrid han apoyado esta mañana a la treintena de afectados por esta venta, que han presentado una instancia al alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almedia, y a la Fiscalía General del Estado para que recurren la sentencia del Tribunal de Cuentas que en julio absolvió a la exregidora Ana Botella y a su equipo por este asunto.

Según ha explicado Maestre, esta operación municipal tuvo varias consecuencias, entre las que ha citado el "terrible quebranto para las familias, que vieron que sus precios mes a mes iban subiendo y con procesos de desahucio".

"Supuso también un terrible perjuicio para las arcas públicas, en un proceso opaco y mal gestionado porque el precio fue muy inferior al de su construcción de la viviendas", ha añadido.

La portavoz de Más Madrid ha pedido al alcalde que "defienda el interés general, que defienda los derechos de los ciudadanos y persiga judicialmente esos 20 millones de euros perdidos para que vuelvan a las arcas públicas municipales". "Queremos que ejerza de alcalde y no de militante del PP y no use los recursos públicos para proteger a Ana Botella y otros cargos del Partido Popular, sino los intereses de todos los madrileños", ha añadido.

Maestre también ha señalado que además de estas medidas de los afectados, su Grupo está analizando todas las posibilidades legales porque esta operación "no puede quedar impune". "El alcalde no puede decir de forma graciosa si puede recurrir una sentencia por sus afinidades políticas e ideológicas. Creemos que es su deber y lo vamos a perseguir política y judicialmente", ha concluido.