Más Madrid pide a Almeida "que se haga cargo" de la "tajante" sentencia del ajardinamiento del Palacio de los Deportes

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre - MÁS MADRID

MADRID 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ha afirmado que no espera ni "autocrítica" ni "responsabilidades" por parte del Gobierno de José Luis Martínez-Almeida tras la "tajante" sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) sobre el proyecto de ajardinamiento del antiguo Palacio de los Deportes, actual Movistar Arena.

Así lo ha trasladado Maestre en rueda de prensa tras una reunión para abordar la protección de las Lagunas de Ambroz, donde ha pedido al Gobierno local que se "haga cargo" y que ejecute la calificación y la ordenación de las zonas verdes que debía protegerse "tal y como estaba establecido".

El TSJM ha anulado la Modificación Puntual del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid (PGUOM) para el ámbito del antiguo Palacio de Deportes al considerar que el proyecto de ajardinamiento aprobado por la Comunidad y el Ayuntamiento no cumplía los requisitos legales para ser calificado como una auténtica zona verde continua.

La sentencia, dictada en octubre de 2025 tras un recurso contra el acuerdo aprobado en marzo de 2024 y a la que ha tenido acceso Europa Press, concluye que las áreas incluidas están fragmentadas, sin continuidad real para el esparcimiento ciudadano, y no respetan la normativa medioambiental invocada por la propia Administración.

Así, Maestre ha afirmado que no espera "responsabilidades" por parte del Gobierno de Almeida puesto que "no han sucedido a lo largo de los último años", aunque para ella sería lo "deseable" en un Gobierno que tiene como línea "tirada hacia adelante", aunque "el error sea manifiesto y gigantesco".

En este sentido, ha señalado que la del Palacio de Deportes se une así a la "ristra de varapalos judiciales" de Almeida. A modo de ejemplo, ha recordado la reciente anulación por parte del TSJM de una sanción impuesta por el Ayuntamiento de Madrid a una vivienda de uso turístico (VUT) por infracción grave de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid.

"Tampoco hemos visto que ahí que se hayan asumido responsabilidades, cuando evidentemente las responsabilidades de quien pone una sanción malpuesta en el año 2023, lo que permite que una vivienda de uso turístico siga ejerciendo su actividad de forma ilegal, como lo hacen las 15.000 VUT que, desde Almeida es alcalde, campan a sus anchas por Madrid de forma ilegal", ha concluido.