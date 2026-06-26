Más Madrid pide apoyo psicológico para las familias afectadas por los terremotos en Venezuela que residen en la región

Misa y rosario por Venezuela en el Santuario de Santa Gema, a 25 de junio de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). La comunidad de Coromotanos en Barcelona ha organizado una misa y rosario por Venezuela tras el doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 en l - David Zorrakino - Europa Press

MADRID, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid ha pedido que el Gobierno autonómico proporcione apoyo psicológico a familiares y allegados de las personas afectadas por los terremotos en Venezuela que residen en la región, con la coordinación de la Red de Salud Mental Comunitaria del Servicio Madrileño de Salud.

Así lo ha reclamado en una Proposición No de Ley (PNL), a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que recuerda que la región acoge a "una numerosa" comunidad de origen venezolano, cuyos miembros tienen familiares directos en las zonas afectadas.

"Pedimos que se habiliten recursos de información, de coordinación y apoyo psicológico para que ningún venezolano tenga que afrontar solo un momento tan duro. La solidaridad con el pueblo venezolano también consiste en cuidar y acompañar a quienes tenemos a nuestro lado", ha subrayado la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot.

Considera la líder de la oposición en la Cámara regional que la Comunidad "debe estar a la altura" más allá de la ayuda que se está enviando sobre el terreno. "Debe acompañar a quienes viven aquí, a nuestros vecinos", ha insistido.

Para ello, Más Madrid ha reclamado convocar una Junta de Portavoces extraordinaria para que esta iniciativa pueda ser incluida en el orden del día del Pleno previsto para el 2 de julio, en el que se aprobará la ley del concebido no nacido. La propuesta saldría adelante si hay unanimidad de los grupos, han señalado fuentes de la formación.

"Queremos lanzar un mensaje de ánimo y de solidaridad a todas las familias que están sufriendo las consecuencias del terremoto en Venezuela y muy especialmente a los miles de venezolanos y venezolanas que viven en Madrid", ha expresado Bergerot.

Ante la magnitud de la catástrofe, el partido ha reclamado que la Asamblea se pronuncie e impulse al Gobierno regional a adoptar medidas de apoyo a los familiares afectados, singularmente de carácter psicológico y psicosocial, "con la mayor celeridad posible, sin esperar al régimen ordinario de tramitación".