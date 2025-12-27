Más Madrid pide una batería de medidas para prevenir violencia vicaria y apoyo psicológico a largo plazo para víctimas

La portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, durante el debate de los Presupuestos de 2026, en la Asamblea de Madrid - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid ha planteado una batería de medidas para hacer frente a la violencia vicaria y establecer un programa de apoyo psicológico a largo plazo para sus víctimas.

Así consta en la Proposición No de Ley (PNL) registrada por la formación regionalista en la Asamblea de Madrid y a la que ha tenido acceso Europa Press.

En la misma reclaman un refuerzo de la prevención y detección temprana de posibles indicios, donde se establezcan protocolos específicos de coordinación entre centros de salid, escolares y servicios sociales.

Reclaman que se garantice la formación especializada y continuada en violencia vicaria y perspectiva de infancia para todos los profesionales de la Red de Atención Integral para la Violencia de Género de la Comunidad de Madrid, así como para los equipos psicosociales adscritos a los juzgados de familia de la región.

La formación verde considera imprescindible impulsar campañas de sensibilización y educación dirigidas a los madrileños con el objetivo de que se visibilicen tanto la violencia vicaria como la machista " combatiendo los estereotipos de género y promoviendo modelos de paternidad responsables y no violentos".

En la variante judicial, con esta iniciativa buscan que la Cámara de Vallecas pida al Gobierno autonómico que se persone a través de la Abogacía General de la Comunidad de Madrid como acusación popular en los procedimientos judiciales por asesinato o tentativa de asesinato de menores por violencia vicaria ocurridos en la región.

Asimismo, reclaman un programa específico de apoyo psicológico y reparación a largo plazo, gratuito y especializado, para las madres cuyos hijos han sido asesinados por violencia vicaria y para los niños huérfanos por violencia de género en la Comunidad de Madrid, "asegurando que no queden desamparados tras el impacto mediático inicial".

Por último, solicitan que el Ejecutivo autonómico condene "enérgicamente, de manera firme e inequívoca la violencia vicaria y adaptar la legislación regional en materia de infancia para una mayor protección de los niños ante esta forma de violencia".