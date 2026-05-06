Más Madrid pide comparecencia del consejero de Digitalización por la caída del sistema informático de Atención Primaria

Archivo - El consejero de Digitalización, Miguel López-Valverde. - COMUNIDAD DE MADRID - Archivo

MADRID 6 May. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid ha pedido la comparecencia del consejero de Digitalización, Miguel López-Valverde, por la caída del sistema informático de Atención Primaria.

El objetivo, según figura en la petición a la que ha tenido acceso Europa Press, es conocer tanto los motivos de la caída como las medidas adoptadas para garantizar la continuidad asistencial.

Una caída del sistema informático de Atención Primera del Servicio Madrileño de Salud (Sermas) registrada este martes ha provocado problemas en la gestión de citas y pruebas diagnósticas y, en general, ha impedido el desarrollo de la actividad en condiciones adecuadas, según han denunciado desde el sindicato CSIT Unión Profesional y la Sociedad Madrileña de Medicina de Familia y Comunitaria (SoMaMFyC).

En cambio el consejero ha apuntado que "no ha sido una caída generalizada, ni muchísimo menos" del sistema APMadrid. Según ha indicado, se ha registrado "alguna caída puntual en algún módulo concreto del sistema" y, en cualquier caso, "se ha ido solucionando por parte de los equipos técnicos". "En un sistema informático tan amplio como es el de la atención primaria, bueno, pues lógicamente se está completamente monitorizado y siempre que hay una incidencia los equipos tratan de responder a la mayor celeridad posible, como ha sido el caso", ha remarcado.

Frente a ello, la diputada de Más Madrid Marta Carmona ha recalcado que el sistema informático de Atención Primaria es una herramienta "imprescindible para que los pacientes puedan ser atendidos en buenas condiciones y que los profesionales puedan desempeñar su labor".

"Si no disponen de acceso a la historia clínica, ni a prescribir fármacos, ni realizar los trámites necesarios para los pacientes... la Consejería tiene que dar una solución inmediata a pacientes y profesionales, y mantenerles informados de la incidencia", ha rematado.