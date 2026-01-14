Más Madrid pide que el fallo del TC haga que la Asamblea "recupere su poder fiscalizador" y deje de "proteger" a Ayuso

Archivo - La portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Manuela Bergerot, a su llegada a un pleno de la Asamblea de Madrid - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid ha celebrado este miércoles el fallo del Tribunal Constitucional que anula el rechazo de la Mesa de la Asamblea a iniciativas relativas al Covid, la gestión sanitaria y Miguel ángel Rodríguez, jefe de Gabinete de la presidenta, Isabel Díaz Ayuso; y espera que sirva para que la Cámara de Vallecas "recupere su poder fiscalizador" y deje de "proteger" a la mandataria autonómica.

Así lo ha trasladado la portavoz de la formación regionalista en la Asamblea, Manuela Bergerot, después de conocerse que el Tribunal de Garantías le daba la razón en su recurso de amparo interpuesto por el 'no' de la Mesa, donde los 'populares' tienen mayoría absoluta.

Concretamente Más Madrid sustentó su recurso en el rechazo a una comisión de investigación en la Cámara de Vallecas sobre contratación sanitaria durante la pandemia, una Proposición No de Ley (PNL) que pedía la dimisión de Miguel Ángel Rodríguez; siete peticiones de comparecencia de este cargo; y una PNL sobre colaboración público-privada sanitaria.

Así, Bergerot ha afirmado que a raíz de este fallo Miguel Ángel Rodríguez "tendrá que comparecer en la Asamblea para rendir cuentas" y ha augurado que "se acabó que el PP use su mayoría parlamentaria para blindar a los suyos en la impunidad". También espera que pueda salir adelante la comisión de investigación sobre compra de material sanitario para poder "conocer también los negocios del novio de Ayuso (Alberto González Amador) y Quirón". Para que esta comisión se celebrase tendría que recibir primero luz verde del Pleno de la Asamblea, donde la mayoría absoluta del PP previsiblemente no la apoyará.

"Esta sentencia tiene que servir para que la Asamblea recupere su poder de fiscalizar y la oposición pueda ejercer sus derechos políticos. Las instituciones madrileñas están para proteger a los madrileños y no para proteger a Ayuso.