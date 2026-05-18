Más Madrid pide formalmente a Almeida revisar la seguridad de San Isidro tras "situaciones de auténtico riesgo"

Decenas de personas en la Pradera de San Isidro, a 15 de mayo de 2025, en Madrid (España) - Carlos Luján - Europa Press

MADRID, 18 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ha anunciado este lunes el registro de una carta y una petición formal al alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, para abordar mejoras en la organización de las fiestas de San Isidro, especialmente en materia de seguridad tras percibir, según ha apuntado, "situaciones de auténtico riesgo".

"Estamos registrando a lo largo de la mañana de hoy una carta y una petición a Almeida para sentarnos a hablar seriamente de cómo las fiestas más importantes, más bonitas, más madrileñas, las que más nos gustan a todas tienen que darse en condiciones de seguridad para todos", ha señalado Maestre a los medios desde Plaza de la Villa.

Ya este domingo, Maestre advirtió ya de una situación de "peligro real" en San Isidro el 15 de mayo por aglomeraciones en un hilo publicado en la red social 'X', en el que también exigió al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, que "se ponga las pilas" para evitar una "desgracia" en la próxima edición.

En este sentido, ha advertido que el pasado viernes se produjeron "situaciones de auténtico riesgo", con "vías de evacuación que estaban bloqueadas" y "servicios de emergencia que tenían dificultades para acceder allí donde existía un problema".

La líder de la oposición ha apuntado asimismo a "una sensación trasladada por muchas personas de agobio, de no puedo respirar", lo que, a su juicio, evidenció "una situación de un peligro potencial".

Aunque ha reconocido que "el dispositivo es grande", Maestre ha defendido que "hay que afinarlo para que esta situación no se dé".

"MÚSICA QUE NO SE ESCUCHA A 20 METROS DEL ESCENARIO"

La portavoz de Más Madrid también ha reclamado mejor sonido de los conciertos organizados durante las fiestas. "No puede ser que sean los únicos conciertos de Madrid en los que no se escucha la música a 20 metros del escenario", ha criticado, una cuestión que, según ha indicado, ha sido señalada tanto por artistas como por asistentes.

Pese a ello, Maestre ha insistido en que San Isidro son "unas fiestas buenas, divertidas, las mejores fiestas de Madrid" y ha apelado a "hacer entre todos un esfuerzo para que se den en condiciones de seguridad y de disfrute para todos".

Por último, ha reiterado que la iniciativa registrada este lunes busca trasladar al Gobierno municipal una "mano tendida para mejorar estas fiestas entre todos y todas".