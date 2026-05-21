Más Madrid pide que la Justicia "trabaje a fondo" y dice que no estará "defendiendo a ningún sospechoso por corrupción"

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Manuela Bergerot, durante un pleno en la Asamblea de Madrid, a 21 de mayo de 2026, en Madrid (España). La política nacional vuelve a centrar el Pleno de la Asamblea de Madrid después de que este martes, - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 21 May. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid ha pedido este jueves que la Justicia "trabaje a fondo" y ha advertido de que no le encontrarán "defendiendo a ningún sospechoso por corrupción", aunque ha reivindicado a renglón seguido la "presunción de inocencia".

Aunque no se ha referido directamente a ello, este Pleno ha estado fuertemente marcado por la imputación este martes del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en el 'caso Plus Ultra' como el presunto líder de una "estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias" para "la obtención de beneficios económicos".

La portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, ha reprochado a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, en la sesión de control estar "muy crecidita para todas las explicaciones que tiene que dar".

"Están ustedes como para hablar. El partido de Quirón, el partido de la Gürtel, el partido de la Púnica, el Gobierno que está vendiendo la sanidad pública a cambio de dos pisos en Chamberí...", ha enumerado.

Es por ello que ha instado a Ayuso a que "no se alegre tanto" porque, ha vaticinado" "si la justicia investigara sus vínculos con Quirón, la UDEF ya hubiera entrado en su casa, en su despacho y en el de su novio", quien tiene dos causas abiertas a raíz de una investigación tributaria. "Alberto González Amador ya estaría condenado sin esperar a que pasen las elecciones", ha rematado Bergerot.