Más Madrid pide un pleno extraordinario para que Ayuso rinda cuentas, algo que “no es como ver Netflix”

También que, como en el Congreso, se puedan celebrar plenos con presencia limitada a los portavoces

MADRID, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Pablo Gómez Perpinyà, ha informado de que este jueves registrarán una petición para que se celebre un pleno extraordinario que verse sobre los dos aviones procedentes de China con material sanitario por valor de 23 millones de euros.

Tambien ha registrado esa petición de cara a que la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, rinda cuentas sobre su gestión en esta materia porque "debe pensarse que esto es como ver una serie en Netflix, una cosa que uno elige hacer en función de si le apetece".

"Tenemos que recordarle que no, que la rendición de cuentas no es una opción, y se nos ha acabado la paciencia. Si el Gobierno no quiere dar la cara por su propio pie, no nos queda más remedio que imponérselo", ha argumentado Perpinyà.

Más Madrid también solicitará que, como en el Congreso de los Diputados, se puedan celebrar plenos con presencia limitada a los portavoces para que Ayuso informe de su gestión dado que Madrid es la Comunidad más golpeada por la pandemia "y no puede ser la única donde el Gobierno viaja si control ni rumbo".

En cuanto a los dos aviones, el portavoz regional de Más Madrid ha destacado que, tras dos semanas, "este material continúa sin llegar a los hospitales y centros públicos de la región y el Gobierno de la Comunidad se niega a explicar qué ha sucedido". Además ha criticado que Ayuso ha incumplido el compromiso de reunirse semanalmente con los portavoces de la oposición que tenía prevista el pasado miércoles.

AVIÓN GESTIONADO POR LA GENERALITAT VALENCIANA

"Después de diez días sin noticias de los aviones con 23 millones de euros en material, ayer el Gobierno regional trató de hacernos creer que un avión con material gestionado por la Generalitat Valenciana era uno de los prometidos por Ayuso el pasado 22 de marzo", ha reprochado Perpinyà, que ha añadido que "es un modus operandi del Partido Popular: mentir en momentos de crisis con tal de no dar la cara".

"Más allá de lo grave que es mentir en unas circunstancias tan dolorosas para los madrileños, lo más preocupante es que pasan los días y ese material no llega a nuestra sanidad", ha añadido el portavoz madrileño.