Más Madrid pide reforzar con 400 trabajadores sociales las plantillas municipales para el proceso de regularización

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ofrece declaraciones a los medios de comunicación. - MÁS MADRID

MADRID, 6 May. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid ha pedido reforzar con 400 trabajadores sociales las plantillas municipales del Ayuntamiento de la capital para hacer frente al proceso extraordinario de regularización de personas migrantes con el fin de evitar "una saturación" en el retro de trámites.

Lo ha planteado su portavoz, Rita Maestre, este miércoles desde el edificio de grupos municipales, donde ha cargado contra el Partido Popular por "boicotear de forma activa que decenas de miles de madrileños que hoy viven y trabajan aquí, desde hace años, tengan acceso a los derechos de ciudadanía".

"Es importante que quede claro que ese boicot activo lo sufren las personas migrantes que están en la puerta de una oficina de registro haciendo cola o que pasan la noche delante de un centro de servicios sociales esperando que llegue su turno", ha alertado.

Cree también lo "sufren" los trabajadores públicos municipales al ver "las colas en la puerta de su centro de trabajo o en la pila de expedientes que no hace más que crecer encima de su mesa". Una situación que considera que afecta a los ciudadanos de Madrid con "más esperas, más colas y más dificultades" para acceder a los trámites "normales" en las oficinas del Ayuntamiento.

"Es evidente también que este boicot activo es no solo una excusa más para no hacer su trabajo, sino un peaje consecuencia de los gobiernos con la extrema derecha en otras comunidades autónomas. Es empezar a allanar el camino para poner en marcha las prácticas racistas y xenófobas, que los gobiernos de Aragón y de Extremadura han convertido en su leitmotiv", ha criticado.

FACILITAR PROTOCOLOS DE TRABAJO

Precisamente, Maestre se reúne este miércoles con representantes de CC.OO y UGT en el Ayuntamiento sobre el proceso de regularización para elaborar "un paquete completo" con propuestas, especialmente, la "necesidad" de un refuerzo de la plantilla.

"Un refuerzo del 010 y algo tan básico, que se hace a menudo en la administración cuando uno quiere hacer las cosas bien, como es facilitar protocolos de trabajo dentro de los propios centros de servicios sociales. Lo que está pasando hoy en Madrid es que en función de la Junta de Distrito se hacen unas cosas u otras", ha alertado.

Al hilo, la líder de la oposición en el Consistorio ha señalado que los trabajadores municipales se están organizando "de una forma" para atender "las necesidades de lo que tienen enfrente sin que el Ayuntamiento haya dicho los pasos".

"No ha dicho la ciudadanía acude a esta oficina, llama este teléfono y estas son las tres cosas que tienes que saber, ni tampoco a los propios trabajadores. Han sido trabajadores y cargos intermedios los que han tenido que reorganizarse sobre la marcha, dando además un servicio diferente en función de qué Junta Municipal estés hablando", ha lamentado.

CONTRA LA "CATETADA" DE AYUSO

Asimismo, la portavoz de Más Madrid en el Consistorio también ha cargado contra la "catetada" de la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, por decir "que Madrid hoy tiene a muchas malinches en el Metro, en las calles y en los colegios".

"Las personas a las que Ayuso se refería, las personas migrantes que en el Metro de Madrid pasan su tiempo, lo que sufren hoy es el miedo a que alguien les pare y les pida los papeles y no puedan demostrar su situación regular. Tiene miedo de no poder usar los servicios públicos, o seguir trabajando en negro", ha subrayado.

También ha censurado al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, por "no participar ni ayudar" en el proceso de regularzación de migrantes cuando el Ayuntamiento "tiene la capacidad tanto económica como de recursos humanos para hacerlo" con el fin de "no permitir que en la oscuridad de la desesperación aparezcan siempre los sanguijuelas que quieran aprovecharse de la desesperación de las personas más vulnerables".

"Es la consecuencia directa de apostar por generar desesperación, miedo, prisa y desconcierto. Eso es lo que ha elegido el Partido Popular, que podía haber dicho, se va a hacer de esta manera y voy a reforzar los servicios públicos de esta manera", ha insistido.

GARANTIZAR LA REGULARIZACIÓN

Considera que es "un deber" de la administración "garantizar que las personas que tienen ese derecho ya reconocido" puedan acceder al proceso de regularización "de forma administrativa o sea a través de un procedimiento burocrático".

"Nosotros desde luego no vamos a permitir que por no llegar en plazos esas personas se queden fuera. Todo el que haya empezado el trámite por supuesto va a tener la posibilidad de terminarlo y nosotros también desde aquí lo que queremos hacer es exigir, presionar y decirle al Ayuntamiento que deje de sacar balones fuera, que deje de hablar de la acogedora y solidaria que es Madrid y que demuestre que Madrid es efectivamente solidaria y acogedora", ha concluido.