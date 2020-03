Más Madrid pide que trabajadoras domésticas accedan a prestación por desempleo en igualdad de condiciones

Su precarización es palpable con una "protección insuficiente, despidos sin justificación ni prestaciones o internas que no pueden salir de casa para descansa"

Más Madrid reclama que las trabajadoras domésticas puedan acceder a la prestación por desempleo en las mismas condiciones que el resto de trabajadores, una demanda que varias asociaciones han trasladado a la plataforma política.

La portavoz mediática de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, y el portavoz en la Asamblea, Pablo Gómez Perpinyà, han remarcado en un comunicado que el trabajo doméstico y de cuidados "siempre ha sido fundamental para el funcionamiento de la sociedad y con esta crisis sanitaria ha cobrado aún más importancia como eje fundamental de la comunidad".

Por eso consideran "un sinsentido" que las trabajadoras domésticas sean las primeras en verse afectadas por las consecuencias de esta crisis, razón por la que Más Madrid solicita" que se igualen las prestaciones de desempleo de este sector con el resto de trabajadores, en la línea de lo que piden varias asociaciones de empleadas domésticas que estos días denuncian una precarización de su trabajo aún mayor".

Esa precarización se materializa en una "protección insuficiente, despidos sin justificación ni prestaciones o internas que no pueden salir de casa para descansar". "No podemos permitir que si estas trabajadoras sostienen la sociedad, sean las primeras en caer cuando vienen mal dadas", ha expuesto Perpinyá, que no entiende que entre las medidas económicas anunciadas por el Gobierno "no haya ninguna específica que proteja a este colectivo"

"Si no fuera por el trabajo invisible de las personas que limpian y cuidan, no podríamos salir adelante de esta crisis. La labor de las trabajadoras del hogar es imprescindible", ha añadido Rita Maestre a su vez.

Más Madrid se ha puesto en contacto con diferentes colectivos de empleadas domésticas, como Territorio Doméstico o la Asociación Servicio Doméstico Activo (SEDOAC), para trasladarles el apoyo de la formación y recoger sus propuestas, entre las que se encuentran la necesidad de ratificar el convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para proteger los derechos laborales de las empleadas del hogar; que las prestaciones por desempleo se igualen a las del resto de trabajadores y autónomas para todas aquellas empleadas del hogar en economía sumergida y la garantía de equipos de protección adecuados (mascarillas, guantes...) con protocolos para evitar el contagio.