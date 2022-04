Más Madrid pone el acento en dilucidar si hubo intención de espiar, aunque no se ejecutara, algo que sí se hizo en IVIMA

MADRID, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ha puesto el acento en que su grupo busca dilucidar si hubo intención de espiar desde recursos públicos municipales como la EMVS, aunque finalmente no se desarrollara, ya que en otras empresas públicas, como el IVIMA, sí se han autorizado contratos de espionaje.

Ha sido el gerente de la EMVS, José Antonio Acosta, quien ha declarado en la segunda sesión de la comisión de investigación que en el IVIMA de la Comunidad de Madrid, donde trabajó, sí se ha contratado a detectives para seguimientos en casos de okupaciones ilegales. Se trata de una actividad que "no es ilegal" pero que "en la EMVS se ha decidido no hacerlo" y que a él no le han solicitado nunca desde que está en el cargo, desde julio de 2019, con la nueva Corporación.

"Esa posibilidad existía porque esos contratos existían, al menos en empresas de la Comunidad, en el IVIMA, con contratos de detectives y espionaje para las funciones propias de la empresa... o para otras", ha declarado Maestre al término de la segunda sesión de la comisión de investigación.

La edil ha declarado que "si eso ha sucedido en el IVIMA es posible pensar que eso ha podido suceder también en la EMVS", es decir, "no parece que llegara a desarrollarse pero la intención existió".

También ha advertido que "si alguien busca un contrato con asunto 'espionaje a la presidenta'" denota que "no entiende cómo funciona la corrupción y que no saben lo que están buscando". Lo que buscan en Más Madrid es "esa red de conexiones, de conocidos entre dirigentes del PP y empresas que utilizan de forma irregular las instituciones".

INVESTIGACIÓN INTERNA

Otra de las conclusiones que ha sacado Más Madrid es que el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, "mintió cuando informó a la prensa y a la ciudadanía de que había comenzado una investigación interna para averiguar qué había pasado en las empresas públicas".

"Fue una mentira flagrante porque jamás existió ninguna investigación", ha manifestado Maestre tras escuchar al gerente de la empresa, que supo del presunto espionaje por la prensa, a pesar de que el regidor afirmó cuando salieron las primeras informaciones que llevaba abierta una investigación interna en la EMVS.

Para Más Madrid, "queda claro que esto siempre ha sido un asunto interno del PP, no del Ayuntamiento. Son sus chanchullos internos, por eso se echó al gerente (de la reunión del 12 de enero) al ser el único no miembro del PP, donde también apareció sin tener ninguna relación con la vivienda y el suelo el delegado de Medio Ambiente, Borja Carabante".

"Todo lo que unía a esas personas que se quedaron en esa reunión para hablar del espionaje era su pertenencia del PP. Es un caso del PP, que usa el ayuntamiento para sus cuitas, peleas internas y sus espionajes internos", ha remarcado Maestre.

ASESOR DE LORETO SORDO

En cuanto al "mal ciudadano" al que se ha referido el gerente, quien se puso en contacto con el detective en nombre de la EMVS, Maestre le ha identificado. "En realidad trabajaba para Génova y el PP, como parece claro. Según las informaciones periodísticas, esa persona podría ser Javier Muñoz, asesor de la concejala Loreto Sordo, responsable de Usera y Moncloa-Aravaca.

Parece que "se reunió en el hotel Wellington con el mencionado detective. Es una persona que tiene que pasar por comparecer y Más Madrid lo ha pedido, como la de Sordo, porque parece evidente que de lo que se habló fue de un encargo de Génova, que podría quizás pagarse con fondos de la EMVS", ha terminado Maestre.