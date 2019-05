Más Madrid propone un teléfono de nuevas masculinidades y educación afectivo-sexual en los colegios

Publicado 11/05/2019 13:47:09 CET

"Los hombres valientes son los que no tienen problemas con identificar que las cosas se han hecho mal", no los que llevan pistola, lanza Clara Serra

MADRID, 11 May. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid propone tanto para Ayuntamiento como para Comunidad la puesta en marcha de un teléfono dedicado a las nuevas masculinidades para prevenir crisis y "cortocircuitos que llevan a un hombre normal a ser un agresor", ha adelantado este sábado la número tres de la plataforma en la ciudad, Rita Maestre, acompañada por la dos de la lista regional, Clara Serra. También han avanzado la apuesta por llevar la educación afectivo-sexual a los colegios.

"Queremos que las niñas aprendan a no hacer cosas que no quieren hacer y que las mujeres sepan decir 'no'. También que los hombres puedan ser femeninos y las mujeres masculinas cuando les dé la gana", ha señalado Serra.

Más feminismo es lo que se ha defendido desde la plaza de Ópera, completamente llena este sábado, con el hashtag #SeñorasPower. El acto, con Manuela Carmena e Íñigo Errejón, ha subido al escenario, protagonizado por dos sillones chester de color rosado no sólo a varias candidatas sino también a emprendedoras, activistas y estudiantes, además de las actrices Anabel Alonso, que ha hecho de maestra de ceremonias, Ana Morgade e Itziar Castro.

El director de cine Pedro Almodóvar también ha explicitado su apoyo a Más Madrid desde primera fila y tras posar en el photocall, presidido por una imagen de la icónica Rosie la Remachadora 'tuneada' con la cara de Manuela Carmena.

Maestre ha declarado que el movimiento feminista es imparable cuando se cumplen quince años de la Ley contra la Violencia de Género, norma que hoy hay quien niega pero "son pocos, mucho menos de lo que parece, aunque hacen mucho ruido". En Madrid hay consenso en acabar con la violencia machista y para eso, por ejemplo, la Comunidad puede contribuir con medidas como facilitar que las líneas nocturnas de los autobuses puedan hacer paradas a demanda de las mujeres para que se sientan más seguras en las calles y no pasen miedo al volver a casa. Otra clave es llegar a acuerdos en este sentido con los locales de ocio, como ya ha hecho el Ayuntamiento.

La candidata ha destacado además la necesidad de cambiar la perspectiva porque no se trata de combatir solas la violencia machista y las desigualdades patriarcales sino que "hay que trabajar con la otra parte". "No seremos capaces de deshacer la violencia machista si no trabajamos con los hombres", ha analizado.

"NO DEJARSE ROBAR LA PALABRA 'LIBERTAD' POR LAS QUE SE DICEN FEMINISTAS LIBERALES"

Ahí es donde ha anticipado un servicio "para identificar y prevenir esos cortocircuitos que llevan a un hombre normal a ser un hombre agresor". Sus últimas palabras han sido para pedir a las personas que han asistido al acto que no se dejen "robar la palabra 'libertad' por las que se dicen feministas liberales". "El feminismo es un movimiento de emancipación y eso es lo que tenemos que seguir reivindicando", ha lanzado.

Igual de contundente ha sido Clara Serra, que ha puesto el foco en aquellos hombres, que hablan de salir a la calle "con pistolas" y que dan muestras "desesperadas de masculinidad" y que, en el fondo, no son más que "muestras de debilidad y miedo".

"Los hombres valientes son los que no tienen problemas con identificar que las cosas se han hecho mal, los que miran a los ojos a las mujeres fuertes y valientes", ha defendido porque "los cobardes" que "señalan a los homosexuales no son hombres libres y no son felices". "Hay muchos hombres feministas y queremos muchos más" para trabajar juntos porque el mundo no se cambia solo, a lo "Llanero Solitario".