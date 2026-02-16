Más Madrid y PSOE cargan contra el "desmantelamiento" de Espacios de Igualdad y la falta de "pliegos y fechas" de CIAM

Archivo - Espacio de Igualdad en Madrid - AYUNTAMIENTO DE MADRID - Archivo

Más Madrid y PSOE han acusado este lunes al Gobierno municipal de "desmantelar" la red de Espacios de Igualdad y de impulsar los nuevos Centros Integrales de Atención a la Mujer (CIAM) "sin pliegos ni fechas", mientras que el delegado del Área, José Fernández, ha negado que se eliminen servicios y ha asegurado que se abrirá este año un centro en Puente de Vallecas.

En la Comisión de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, la concejala de Más Madrid Carolina Elías ha afirmado que el Gobierno municipal está "desmantelando deliberadamente" la red de los Espacios de Igualdad y ha pedido explicaciones concretas sobre adjudicaciones, contratos desiertos y traslados.

Elías ha señalado que los Espacios de Igualdad Lucrecia Pérez y Berta Cáceres han sido adjudicados con "18 y 20 puntos sobre 50", respectivamente, sin alcanzar la mitad de la puntuación técnica. "¿Por qué no exigen en los pliegos una puntuación técnica mínima para que esto no ocurra sistemáticamente?", ha preguntado.

Asimismo, ha advertido de que el contrato del Espacio de Igualdad Carme Chacón ha quedado desierto y que la empresa que lo gestionaba tampoco se presentó al concurso del servicio de atención 24 horas a víctimas de violencia de género, que quedó desierto en dos ocasiones. "¿Han evaluado por qué pasa esto? ¿No creen que tiene que ver con que las condiciones que ustedes fijan en los pliegos no son las adecuadas?", ha planteado.

En relación al traslado previsto del Espacio de Igualdad Gloria Fuertes, en Vicálvaro, ha cuestionado si pasará de una ubicación céntrica con dos plantas a "un espacio mucho más limitado" y cómo esto afectará a la "cantidad y calidad de las actividades".

Sobre el CIAM de Puente de Vallecas, ha criticado que se prevea ubicarlo en el Centro Cultural López de Vega y ha preguntado "cómo van a garantizar la seguridad, la confidencialidad y la accesibilidad de las mujeres" en "200 metros cuadrados" y en la tercera planta de un edificio de uso público. "Con su nueva estrategia de igualdad no están reformando las políticas de igualdad, las están liquidando", ha afirmado, al tiempo que ha reivindicado que "los derechos de las mujeres de Madrid no son moneda de cambio".

Por su parte, el delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, José Fernández, ha defendido que la reforma de los Espacios de Igualdad figuraba en el programa electoral y que el Ejecutivo está "cumpliendo".

El delegado ha asegurado que los futuros centros "serán para todas las madrileñas para la lucha contra la violencia de género" y ha acusado a Más Madrid de mantener una posición "sectaria" y de pretender erigirse en único referente del feminismo.

EL PSOE ADVIERTE QUE NO HAY PLIEGOS NI FECHAS

La concejala socialista Meritxell Tizón también ha intervenido durante la misma comisión para abordar los futuros CIAM. Durante su exposición, ha criticado la falta de concreción del nuevo modelo y ha reiterado que, meses después de aprobarse la Estrategia de Igualdad, la información "es nula", con "cero transparencia, cero información, cero participación".

"Ni fechas, ni fases publicadas, no sabemos nada de los pliegos", ha afirmado, subrayando que el cambio a los nuevos CIAM se lleva a cabo sin "garantías" para mantener los servicios de los Espacios de Igualdad.

En este sentido, Tizón ha alertado de que las trabajadoras se encuentran "en el limbo" y con "miedo a la continuidad de sus empleos".

En su turno de réplica, la directora general de Políticas de Igualdad y contra la Violencia de Género, Ana Fernández, ha negado el "oscurantismo" en torno a los CIAM y ha asegurado que se han mantenido reuniones "recurrentes" con usuarias, entidades y profesionales. "Sin ningún oscurantismo, sino todo lo contrario, con transparencia", ha defendido.

Fernández ha explicado que se están "ultimando los pliegos de prescripciones técnicas", que "van a dar mucha luz sobre cuál va a ser este nuevo modelo y cuáles son los servicios que se van a prestar", y ha reiterado que los CIAM "no suponen la desaparición" de la promoción de la igualdad, sino que integrarán además la atención a mujeres víctimas de violencia de género en el ámbito de la pareja o expareja.