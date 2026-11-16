Más Madrid y PSOE cargan de nuevo contra la compra del ático tras el Tribunal de Cuentas y PP dice que fue legal

Archivo - Fachada del ático en el barrio de Chamberí adquirido por la Comunidad de Madrid - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid y PSOE han cargado de nuevo este lunes contra la compra por parte de la Comunidad de una ático en Chamberí por 6,3 millones de euros tras ordenar el Tribunal de Cuentas investigarlo por indicios de perjuicio a los fondos públicos, mientras que PP ha defendido que fue legal.

Así lo han destacado los partidos este lunes en las ruedas de prensa posteriores a la Junta de Portavoces. La orden del Tribunal de Cuentas llegaba este domingo y destacaba que la compra se formalizó sin un encargo previo de la Comunidad ni una memoria que justificase la necesidad del inmueble.

La portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, ha destacado que este "escándalo de Ayuso" tiene ahora dos carriles de investigación, el financiero del Tribunal de Cuentas y el penal en los juzgados. Considera que la presidenta autonómica, Isabel Díaz AYuso,. "tiene que dar la cara" por la compra del inmueble que "solo tiene uso residencial" y en el que la Administración "ha podido incurrir en un sobreprecio con el dinero de todos los madrileños".

"No va a haber impunidad y no va a haber olvido. No va a haber impunidad porque vamos a agotar todas las vías penales y contables para llegar hasta el final de este caso y para que se asuman responsabilidades políticas. Y no va a haber olvido porque no vamos a dejar de recordar que Ayuso usó el dinero de todos para comprarse un ático de 6 millones de euros en frente de la casa de su madre", ha lanzado.

En el Pleno de este jueves Más Madrid centrará la pregunta a la presidenta en este tema, igual que ha anunciado que hará la portavoz del PSOE, Mar Espinar. La socialista ha cuestionado "cuál es el interés general que justificó la compra de ese aticazo en frente de la casa de su madre" y ha afirmado que dará a Ayuso "la oportunidad de que pida perdón".

En cambio, el portavoz del PP, Carlos Díaz-Pache, ha afirmado que "lo único que tienen contra el Gobierno de la Comunidad de Madrid" es que "una empresa pública que se dedica a la compra-venta de inmuebles" ha adquirido uno y está "a disposición de la Administración hasta que se vuelva a vender, como se ha decidido así por parte del Gobierno regional, para ayudar a la reconstrucción de la Sierra Oeste".

"No tienen absolutamente nada. El procedimiento que está más que estudiado es absolutamente legal y no tiene ningún problema", ha zanjado el portavoz 'popular'.