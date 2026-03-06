Más Madrid y PSOE critican que Ayuso se acerque al 8M "implicada en encubrir el acoso sexual" en Móstoles

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Manuela Bergerot, interviene durante un pleno en la Asamblea de Madrid, a 5 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press

MADRID, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid y PSOE han criticado este viernes, desde el acto institucional en la Comunidad de Madrid por el Día Internacional de la Mujer, que la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, se acerque a este fecha "implicada en encubrir el acoso sexual" en Móstoles.

Las dos formaciones han reprochado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, en declaraciones a los periodistas, la acusación de acoso laboral y sexual de una exedil de Móstoles contra el alcalde de la ciudad, Manuel Bautista (PP) conocida hace un mes y la gestión interna del PP de Madrid.

"Tenemos a una presidenta que se acerca al 8 de marzo implicada en encubrir el caso de acoso sexual y laboral en el Ayuntamiento de Móstoles", ha lanzado la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, quien ha afirmado que Ayuso está "a un paso" de darle un premio el 8M al regidor mostoleño "por resistir bien fuerte a las denuncias".

Bergerot ha acusado a la mandataria autonómica de haber "dejado tirada" a la concejal de Móstoles cuando acudió a ella "a pedir ayuda". También ha reprochado que Ayuso reconozca este 8M a las mujeres iraníes "mientras no ha tenido ni una sola palabra de condena y en homenaje por las 160 niñas asesinadas por los bombardeos de Trump y de Netanyahu en Irán".

Por su parte, su homóloga de PSOE, Mar Espinar, ha afirmado que lo que "se espera de una presidenta" es que "deje de mantener en su puesto a un alcalde un mes después de haber sido acusado de acoso sexual y de acoso laboral".

También ha puesto en el foco a la alcaldesa de Alcalá de Henares, Judith Piquet, por haber "tratado por todos los medios de mantener" al ya dimitido jefe de Policía Local con acusaciones de violencia de género.

"Lo que se espera es que deje de recortar presupuestos para ayudar a las mujeres que sufren violencia machista. Lo que se espera es que la señora Ayuso muestre solidaridad con mujeres como Rita Maestre o Sarah Santolalla, que están siendo acosadas por defender sus ideas", ha rematado Espinar ante los medios de comunicación.

PP REIVINDICA LA IGUALDAD EFECTIVA

Del lado de los 'populares', el portavoz en la Asamblea, Carlos Díaz-Pache, ha subrayado que quieren defender la idea de esa mujeres "individual y libre" frente a la imagen "del feminismo de la izquierda" que quieren presentar a las mujeres como "un bloque monolítico, de mujeres que son un colectivo vulnerable" y que buscan "victimizar".

"Reivindicamos la igualdad efectiva entre todos, entre la ley y las oportunidades y, por eso, quizás Madrid sea la región con un mercado laboral más paritario de toda España, tengamos la menor tasa de paro femenino, cuatro puntos por debajo de la media nacional, tengamos el 30% de las mujeres que trabajan en el sector tecnológico, pero también seamos la región donde más niños nacen", ha indicado.

Además, ha reivindicado el premio que se da a las valientes mujeres iraníes que llevan tiempo liderando una lucha contra el régimen ayatolá en Irán.

En esta línea, el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, ha reivindicado que igualdad no es decirle a las mujeres "a quien tiene que votar o cómo tienen que actuar, igualdad es que las mujeres puedan tenerlas mismas oportunidades y puedan labrar su propio futuro".

"Gracias a las políticas impulsadas por el PP se han roto muchos techos de cristal. Siempre hemos sido pioneros en nuestra democracia. Hemos sido los primeros en tener una presidenta autonómica, una presidenta del Congreso o del Senado", ha reivindicado.