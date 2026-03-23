Más Madrid y PSOE llevan al Pleno de Cibeles propuestas por la paz en Irán y medidas para paliar sus efectos en Madrid

Archivo - Fachada de la sede del Ayuntamiento en Cibeles, a 15 de septiembre de 2023, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid y el Grupo Municipal Socialista llevarán al Pleno de Cibeles sendas iniciativas sobre el conflicto de Irán, en las que pedirán reafirmar el compromiso con la paz, la legalidad internacional y la vía diplomática, mientras que PP ha defendido que "nadie quiere guerras" y Vox que España "tiene que ser un país soberano".

Según el texto de la proposición socialista, al que ha tenido acceso Europa Press, el PSOE plantea que el Ayuntamiento reafirme "su compromiso con la paz, la legalidad internacional, el respeto a los derechos humanos y el multilateralismo como instrumentos fundamentales para la resolución de conflictos", así como expresar el apoyo a las iniciativas del Gobierno de España orientadas a la "desescalada del conflicto" y a la "búsqueda de soluciones diplomáticas", además de condenar al régimen de Irán por las vulneraciones de derechos fundamentales de su ciudadanía, "especialmente de las mujeres iraníes".

Por su parte, la iniciativa registrada por Más Madrid propone que el Pleno muestre su "total rechazo" a la "acción militar unilateral" llevada a cabo por Estados Unidos e Israel y defienda una desescalada que priorice la protección de la población civil y la vía diplomática.

También plantea que el Ayuntamiento exprese su respaldo a la soberanía de España y su Gobierno frente a "las amenazas del Presidente de Estados Unidos", así como la puesta en marcha, en el plazo máximo de un mes, de un paquete de medidas municipales para abaratar el coste de vida de las familias y de la población trabajadora madrileña ante el aumento de precios provocado por la guerra en Irán.

En la rueda de prensa previa al Pleno, la portavoz del Grupo Municipal Socialista, Reyes Maroto, ha defendido que "la guerra nunca es una solución" y ha advertido de que "siempre tiene consecuencias devastadoras". Además, ha subrayado que "la primera víctima de cualquier guerra es la verdad", en alusión a la "desinformación, propaganda y relatos interesados" que, a su juicio, sirven para "justificar lo injustificable".

Maroto ha reclamado defender "el derecho internacional, el multilateralismo y la diplomacia como herramientas para resolver los conflictos" y ha acusado al PP de alinearse con posiciones que, en su opinión, "poco o nada tienen que ver con la defensa de los intereses de España, con la legalidad internacional o con los valores democráticos europeos". También ha pedido a los 'populares' que dejen de "despreciar" el 'no a la guerra' y ha asegurado que "España no necesita más guerra, necesita paz y responsabilidad política".

Por su parte, la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ha avanzado que su grupo propondrá que el Pleno exprese su "total rechazo a las acciones militares ilegales que Trump y Netanyahu han empezado a defender y a aplicar", al considerar que están provocando "una escalada sin precedentes en Oriente Próximo".

Maestre ha sostenido que se trata de "una guerra ilegal" que no tiene "ninguna consecuencia más que negativas para la zona, pero también para el conjunto del mundo" y ha alertado de la "escalada de precios" y de cómo está afectando y "va a afectar más a los bolsillos de la gente normal" en España. Asimismo, ha defendido que el Ayuntamiento respalde "la soberanía de España" y su capacidad "para defender posturas geopolíticas y geoestratégicas autónomas".

Junto a ello, la portavoz de Más Madrid ha explicado que su formación propondrá un paquete de medidas que se pueden llevar a cabo desde el Consistorio para "abaratar el coste de vida de las familias y de la gente trabajadora", con iniciativas en materias como vivienda, transporte, fiscalidad y ayudas a familias y comercios.

PP DICE "NADIE QUIERE GUERRAS" Y VOX QUE ESPAÑA DEBE "SER SOBERANO"

Frente a ello, el portavoz del PP en el Ayuntamiento, Carlos Izquierdo, ha señalado que la posición de su grupo "es clara" y ha afirmado que "nadie quiere guerras, ningún partido quiere guerras", si bien ha añadido que "efectivamente hay momentos en los que hay que tomar posiciones".

Izquierdo ha enmarcado además la postura de su partido en la línea marcada, según ha dicho, por los países europeos y por el Partido Popular Europeo, y ha sostenido que quien "se está quedando descolgado y cada vez más es el PSOE y Pedro Sánchez".

Desde Vox, su portavoz, Javier Ortega Smith, ha señalado que apoyarán "todo lo que sea combatir al terrorismo", "combatir el yihadismo" y "combatir los totalitarismos fundamentalistas". Al mismo tiempo, ha defendido que España "tiene que ser un país soberano" y tomar decisiones "en función de sus intereses y en función de sus conveniencias, no en función de lo que pueda imponerle nadie".