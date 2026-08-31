Más Madrid y PSOE llevarán al Pleno de Puente de Vallecas una propuesta para reclamar obras inmediatas en el estadio

Archivo - Fachada del Estadio de Vallecas, a 29 de julio de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid y PSOE llevarán al próximo Pleno de Puente de Vallecas una propuesta para instar a la Comunidad de Madrid a acometer "ya" las obras necesarias en el Estadio de Vallecas, mientras que el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco, ha replicado que llegan "un poco tarde" y ha recordado que el Gobierno regional ya tiene planteada una reforma integral del recinto.

La concejala de Más Madrid Olga Martínez ha asegurado en declaraciones remitidas a los medios que lo ocurrido con el campo franjirrojo es "la crónica de un abandono anunciado" y ha responsabilizado de su deterioro tanto a la Comunidad de Madrid, quien ostenta la titularidad del recinto, como a la dirección del Rayo Vallecano.

"Este deterioro no ha aparecido de la nada. Es la propia gestión de dejadez de la Comunidad de Madrid como propietaria del inmueble, sumada a la negligencia de un directivo que ha demostrado no estar a la altura del club, la que nos ha traído hasta aquí", ha sostenido Martínez.

La edil ha reprochado al PP que ahora "se rasgue las vestiduras" cuando, a su juicio, lleva años consintiendo esta situación, y ha explicado que su iniciativa buscará que el Ayuntamiento inste al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso a acometer las actuaciones que necesita el estadio.

Además, Más Madrid y PSOE reclamarán durante el Pleno que la afición y el movimiento vecinal tengan voz en las decisiones sobre el futuro del recinto y rechazará que su gestión pueda quedar en manos de intermediarios privados.

"El Estadio de Vallecas no es un solar para hacer negocio, es patrimonio, es identidad y es memoria de nuestro barrio", ha defendido Martínez, quien ha advertido de que a ambas formaciones le preocupan que no se asegure la continuidad del Rayo en Vallecas y se abra al mismo tiempo la puerta a un promotor que gestione las instalaciones.

DE PACO DICE QUE LLEGAN "UN POCO TARDE"

Preguntado por esta iniciativa en su visita a la Ciudad Deportiva de la Real Federación de Fútbol de Madrid (RFFM), De Paco ha sostenido que Más Madrid y PSOE llegan "un poco tarde a todo este proceso" y ha recordado que la Comunidad ya presentó su proyecto de reforma integral del Estadio de Vallecas.

"Nosotros ya hemos presentado un proyecto de reforma del Estadio del Rayo, una reforma integral que convertirá al estadio en ese lugar soñado, tanto por el equipo como por la afición", ha señalado en declaraciones a los medios.

La Comunidad presentó en junio un proyecto que contempla ampliar el aforo del estadio hasta al menos 18.500 espectadores, construir una nueva grada en el fondo donde actualmente no existen asientos y adaptar el terreno de juego, dentro de una reforma integral con una inversión prevista de 60 millones de euros.

De Paco ha asegurado que el Ejecutivo autonómico mantiene esa reforma, aunque ha situado como prioridad inmediata garantizar la seguridad de las instalaciones antes de continuar avanzando en el proyecto.

"Ahora lo que tenemos que hacer es, lo antes posible, garantizar la seguridad en el estadio para poder continuar ese camino de reforma de un estadio que se merece el club, se merecen los jugadores, se merece la afición", ha afirmado.

SEGUNDA AUDITORÍA EN MARCHA

El consejero también ha actualizado este lunes la situación de las comprobaciones que determinarán cuándo puede volver el Rayo Vallecano a disputar sus encuentros en su campo.

De Paco ha explicado que la pasada semana comenzó una segunda auditoría para comprobar que el estadio reúne las condiciones de seguridad necesarias y ha avanzado que esta semana tendrá lugar una nueva visita dentro de ese proceso.

"Nunca hemos puesto el final de este procedimiento porque lo que siempre hemos dicho es que estamos intentando que sea lo más rápido posible", ha señalado, antes de advertir de que una auditoría de estas características "no es un proceso inmediato" porque requiere analizar numerosos parámetros.

La Comunidad ya había advertido de que el Rayo no regresaría al Estadio de Vallecas hasta que una nueva auditoría certificase que el recinto es "100% seguro" en todos aquellos elementos que el primer informe consideró deficientes.

De Paco ha reconocido que el club ha realizado mejoras en las instalaciones, aunque ha considerado que esas actuaciones respaldan la posición mantenida por el Ejecutivo autonómico sobre su estado anterior.

"Es verdad que el Rayo ha realizado mejoras, las que tenía que haber hecho en su momento, y esto de alguna manera confirma que el estadio no estaba en las condiciones de seguridad y salubridad que tenía que estar", ha sostenido.

El consejero ha añadido que, "si el Rayo sigue sin poner problemas", la auditoría concluirá "lo antes posible" para que el club y sus aficionados puedan regresar al recinto.

SIN CONFIRMAR EL RAYO-RACING EN VALLECAS Y MANIFESTACIÓN

Sobre las posibilidades de que el Rayo pueda disputar ya en Vallecas el encuentro frente al Racing de Santander previsto para este sábado, De Paco ha recalcado que el procedimiento de comprobación todavía no ha finalizado.

El consejero ha insistido en que la Comunidad quiere que el equipo regrese "lo antes posible" a su campo, pero ha vuelto a responsabilizar al Rayo de parte del retraso acumulado. "El Rayo no está jugando en Vallecas, entre otras cosas, porque el Rayo paralizó el procedimiento que se está realizando ahora", ha señalado.

También este sábado, los aficionados del Rayo están llamados a manifestarse para reclamar un estadio "digno" y pedir la salida de Martín Presa. La marcha, convocada por Plataforma ADRV y difundida también por la Federación de Peñas, partirá a las 16.45 horas desde la Fuente de la Asamblea y terminará en el Estadio de Vallecas, coincidiendo con el día en el que está previsto el encuentro ante el Racing.

La situación del Estadio de Vallecas se remonta al pasado 28 de julio, cuando la Comunidad dictó una orden para iniciar la extinción de la concesión que tenía el Rayo y acordó, como medida cautelar, su suspensión inmediata después de que una auditoría detectara "graves" deficiencias de seguridad, salubridad y mantenimiento.