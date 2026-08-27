Más Madrid y PSOE ven un "pelotazo" y "urbanismo a la carta" en los terrenos del Real Madrid en Valdebebas

Archivo - Ayuntamiento recalifica de deportivo a terciario un terreno del Real Madrid en Valdebebas para el Innovation District - AYUNTAMIENTO DE MADRID - Archivo

MADRID 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid y PSOE ven un "pelotazo" y un nuevo caso de "urbanismo a la carta" en la operación urbanística sobre los terrenos del Real Madrid en Valdebebas, y han reclamado al Gobierno de José Luis Martínez-Almeida que explique cuál es el interés general de la actuación.

Las críticas se producen después de una información publicada por 'El País', en la que señala que la modificación urbanística de los terrenos del Real Madrid en Valdebebas, aprobada inicialmente por la Junta de Gobierno a finales de julio, contempla nuevos usos que permitirían implantar oficinas, hoteles y comercios, así como equipamientos sanitarios y educativos privados, entre ellos un hospital y una universidad.

La concejala de Más Madrid Sara Ladra ha acusado al alcalde de favorecer al club blanco. "En este caso el gran beneficiado es el Real Madrid", ha afirmado en declaraciones remitidas a la prensa, en las que ha calificado la actuación de "otro pelotazo, otra recalificación urbanística al más puro estilo PP".

La edil ha cuestionado los usos que, según sostiene, posibilitaría el cambio urbanístico: "Unos terrenos que iban a ser para equipamientos deportivos, ahora serán más hoteles y co-living de lujo, hospitales y universidades privadas, todo para que se forren los de siempre".

Frente a ello, ha reclamado para Valdebebas "colegios, centros de salud públicos" y mejores accesos al resto de Madrid, y ha rechazado que necesite "más hoteles y oficinas".

Ladra también ha criticado el momento de la tramitación. "Se decide en verano, sin ruido, con la letra pequeña escondida", ha aseverado al reclamar explicaciones sobre el impacto de la actuación y los beneficios para los vecinos.

"Desde Más Madrid exigimos que el Ayuntamiento aclare qué gana la ciudad con esta operación, porque Madrid es de sus vecinas y vecinos", ha señalado.

En este sentido, ha contrapuesto la actuación a la situación de "miles de familias" que, según ha denunciado, "no pueden pagar un alquiler, ni consiguen plaza en una escuela infantil, ni pueden pagar el comedor escolar".

EL PSOE SE PREGUNTA DÓNDE ESTÁ EL INTERÉS GENERAL

Por su parte, el concejal socialista Antonio Giraldo ha calificado la actuación como otro ejemplo de "urbanismo a la carta" el Gobierno de Almeida.

En declaraciones remitidas a los medios, el socialista ha puesto en duda el beneficio para la ciudad del cambio hacia hospedaje, hoteles y otros servicios terciarios y se ha reclamado aclarar "cuál es el interés de la ciudad en todo esto".

"Lo que está pasando es que a este propietario, en este caso nuevamente el Real Madrid, le ha surgido una nueva oportunidad de negocio con una nueva recalificación", ha sostenido, para concluir que "los intereses que se están primando son los del club y no los de la ciudad".

MADRID INNOVATION DISTRICT

El pasado mes de julio, el Ayuntamiento de Madrid anunció la aprobación inicial de la modificación urbanística para permitir el desarrollo de Madrid Innovation District, un proyecto promovido por el Real Madrid en Valdebebas que el Consistorio presentó como un campus de innovación tecnológica con espacios para empresas, investigación, formación y servicios complementarios.

El Gobierno municipal defendió entonces que la actuación permitiría obtener gratuitamente más de 200.000 metros cuadrados de suelo público, de los que aproximadamente 166.000 se destinarían a zonas verdes y otros 35.000 a un equipamiento público vinculado a la innovación y la tecnología.

Asimismo, explicó que la propuesta mantiene los usos deportivos existentes e incrementa la edificabilidad en 172.550 metros cuadrados, hasta los 532.550. El Ayuntamiento anunció que el texto se sometería a información pública hasta finales de septiembre y que posteriormente debería pasar por el Pleno para su aprobación provisional y por la Comunidad de Madrid para la definitiva.