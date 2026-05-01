Más Madrid recalca el 1 de Mayo que la única "mayoría social" en Madrid es "la de la gente que vive de su trabajo"

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, en la manifestación por el 1 de Mayo en Madrid - MÁS MADRID

MADRID 1 May. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid ha recalcado el 1 de Mayo, Día del Trabajador, que la única "mayoría social" que hay en la región es la de "la gente que vive de su trabajo", que no "viven ni de las rentas ni de las herencias".

"Lo que iguala a las educadoras infantiles de Vallecas, a los informáticos de Colombia, a las enfermeras de Moratalaz, a un obrero de Sevilla, es que no viven ni de las rentas ni de las herencias, que viven de su trabajo y de su esfuerzo", ha planteado la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, antes del arranque de la manifestación a la que ha acudido.

Bergerot ha afirmado que lo que se reivindica en esta jornada es la "libertad" que da "conquistar derechos", algo que " siempre ha sido a través del conflicto, de las huelgas, de las cajas de resistencia, de los sindicatos y de todos los diferentes, de todos los que no se conocen y se juntan para tener más fuerza".

En su intervención también se ha referido a la cuarta jornada de huelga indefinida que están haciendo las educadoras infantiles de la Comunidad de Madrid que "no solo están dignificando" a la gente trabajadora sino que están "Recordando cuáles son los trabajos esenciales".