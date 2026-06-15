Más Madrid rechaza sondear una unidad con Belarra y pide "concentrar el voto" en las "fuerzas existentes" en la región

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Manuela Bergerot (i), tars un pleno en la Asamblea de Madrid - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid ha rechazado sondear una lista de unidad con la secretaria general del Podemos, Ione Belarra, que se proponía este fin de semana como candidata de la formación 'morada' a la Puerta del Sol en 2027 y ha llamado a "concentrar el voto" de la izquierda en las "fuerzas existentes" en la región.

"Somos proyectos políticos distintos y separados. Y con eso creo que lo dejo todo absolutamente claro", ha lanzado la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces de la Asamblea al ser preguntada por Belarra. Ha afirmado que "la izquierda madrileña se llama Más Madrid" y que su formación es "el único partido que puede ganarle a Ayuso".

También ha sido preguntada por si la irrupción de Podemos podría llevar a una situación similar a la de 2023. Entonces los 'morados' se quedaban cerca del 5% de los votos --umbral para lograr representación-- , lo que hacía que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se alzara con la mayoría absoluta.

Bergerot considera, por contra, que si hubiera elecciones este mismo martes en la autonomía "Ayuso no tendría una mayoría absoluta" y que lo que podría hacer que gobernara la izquierda y no PP con Vox es concentrando el voto en fuerzas "implantadas en Madrid y que no paran de crecer" --en alusión a su formación--.

A PP NO LE "INTERESA DEMASIADO" QUIÉN TIENEN DELANTE

También ha restado peso al anuncio de Belarra el portavoz del PP, Carlos Díaz-Pache. "No nos interesa demasiado quién nos pone enfrente. La izquierda en Madrid está destrozada, está rota", ha planteado.

En esta línea ha contrapuesto al proyecto del PP que "se consolida" a una izquierda que cuenta con Belarra contra la ministra de Sanidad y candidata de Más Madrid, Mónica García; García contra el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López; y López que "no sabe dónde va".

Por su lado, la portavoz de Vox, Isabel Pérez Moñino, ha trasladado que a su partido le importa "absolutamente cero" quién vaya a ser el "candidato de la extrema izquierda o de la izquierda en Madrid".

"Porque van a ser derrotados por el pueblo, como han sido siempre en todas las oportunidades en las que se han convocado elecciones", ha planteado. Considera que "lo único que está en juego" en 2027 es si el PP de Madrid revalida su absoluta y "sigue trabajando contra los madrileños".

Por último, la portavoz del PSOE, Mar Espinar, ha trasladado que respeta "las propuestas y los procesos internos de cada partido" y ha afirmado que no tienen "miedo".

Considera que los socialistas están trabajando con un "candidato fuerte" y que seguirán "trabajando en las calles" para poder dar "respuesta a los problemas que plantean los madrileños". "Trabajando un proyecto de región junto con Óscar López que dé una facilidad al día a día de los madrileños y no como hace la señora Ayuso que lo que hace es dificultárselo", ha rematado.