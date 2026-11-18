Archivo - La consejera de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, María Mercedes Zarzalejo, durante un pleno en la Asamblea de Madrid - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid ha reclamado este miércoles, 36 día de huelga educativa, a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que obligue a sentarse a negociar con los docentes a su consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Mercedes Zarzalejo, o que la cese de su cargo.

La portavoz de la formación regionalista, Manuela Bergerot, ha situado en Ayuso la responsabilidad de que continúe la huelga al no exigir a su consejera que se "siente a negociar, a escuchar y a resolver todas las carencias" que los huelguistas están poniendo encima de la mesa.

"Y si no obliga a Zarzalejo a sentarse a negociar, entonces que la dimita, que se vaya, pero que pongan al frente a alguien que respete una de las instituciones democráticas más importantes que tenemos, como es la educación pública madrileña", ha remarcado.

Por último, ha exigido que desde las instituciones de la Comunidad de Madrid se "deje de llamar garrapata a los profesores que enseñan a los niños".

La consejera negaba este martes en la Comisión de Presupuestos de la Asamblea que hubiera criminalizado a los huelguistas, se posicionaba en contra de las "actitudes violentas" e insistían en que el sobrecoste que supondría aplicar las medidas pedidas por los docentes es inasumible.