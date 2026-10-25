Más Madrid reclama que Club de Campo "sea devuelto plenamente" a la ciudad tras "agotarse el plazo de autorización"

Open de España 2en el Club de Campo Villa de Madrid - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid llevará al Pleno de Cibeles de este martes una proposición para que el Club de Campo Villa de Madrid "sea devuelto plenamente a la ciudadanía" y deje de ser "el cortijo privado de unos pocos privilegiados", una vez que ha expirado el plazo de autorización de de la sociedad mixta "sin que exista acuerdo de ningún órgano municipal que haya prorrogado su vigencia".

"La propuesta que llevamos al Pleno no va de si el Club de Campo debe existir o no. Lo que discutimos es si una empresa mixta municipal puede seguir funcionando una vez agotado el plazo para el que fue autorizada sin que exista acuerdo de ningún órgano municipal que haya prorrogado su vigencia", ha explicado a Europa Press la concejala de Más Madrid Pilar Sánchez.

La principal fuerza de la oposición en el Ayuntamiento plantea que, "una vez extinguida la sociedad mixta Club de Campo en diciembre de 2025, el siguiente paso es devolverlo plenamente a la ciudad de Madrid y garantizar que unas instalaciones públicas se gestionen con criterios de interés público, transparencia y acceso para toda la ciudadanía".

Club de Campo está constituido por una sociedad de economía mixta participada mayoritariamente por el Ayuntamiento de Madrid. Se le encomendó la gestión del servicio público de las instalaciones deportivas en la Casa de Campo mediante una fórmula de gestión indirecta aprobada por acuerdo del Pleno municipal en 1984, cuando se autorizó la constitución de la entidad.

¿PRÓRROGA HASTA 2034?

Ya en enero de 2019 el Pleno aprobó un acuerdo de ampliación del plazo de gestión del servicio hasta el 31 de diciembre de 2025. Sin embargo, alertan desde Más Madrid, "según certificación emitida por la propia Secretaría General del Pleno, no consta en dicho órgano ningún acuerdo que hubiera ampliado posteriormente dicho plazo hasta el 31 de diciembre de 2034, a pesar de que tal prórroga ha sido invocada por los órganos de gobieno de la sociedad".

Invocando al artículo 123.1.) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, Más Madrid sostiene que "si el plazo de duración de la gestión atribuida a la sociedad finalizó el 31 de diciembre de 2025 y no existe acuerdo plenario posterior que autorizase su ampliación, la eventual decisión adoptada por la Junta General o por cualquier otro órgano de gobierno de la propia sociedad para prorrogar su vigencia habría sido adoptada por un órgano manifiestamente incompetente para ello".

"Mientras José Luis Martínez-Almeida racanea en los servicios públicos a la ciudadanía, el alcalde no repara en gastos con sus amigos del Club de Campo. Llevamos meses denunciando una realidad que el propio Ayuntamiento no puede seguir escondiendo: Almeida ha convertido el Club de Campo Villa de Madrid en el cortijo privado de unos pocos privilegiados", ha denunciado públicamente la edil Pilar Sánchez.

UNA LISTA DE ESPERA "CONGELADA"

Desde Más Madrid han recordado que la II República "puso al servicio de todos los madrileños y madrileñas esta instalación de la Casa de Campo pero Almeida, en su cruzada por robar Madrid a la ciudadanía, ha puesto a las vecinas y vecinos en la 'lista de espera' mientras paga la fiesta a sus amigos del Club de Campo y les riega con dinero público".

La edil de Más Madrid ha llamado la atención sobre el hecho de que "la lista de espera está congelada. No entra nadie nuevo salvo por crecimiento vegetativo, es decir, salvo que se sea familiar de quien ya está dentro". "Llevamos 24 años de bloqueo de facto para cualquier madrileño de a pie que quiera acceder a una instalación pública. Lo que debería ser un club deportivo municipal es hoy un patrimonio heredado entre unos pocos apellidos", ha lanzado.

En Más Madrid han rechazado que, "mientras el acceso se cierra a cal y canto para la ciudadanía, el grifo del dinero público se abre de par en par" porque "Almeida da medio millón de euros al año al Club de Campo y más de 3 para el Open de España de Golf, que se celebra ahí", en definitiva, "dinero público para un espacio de acceso privado".

"Es el Madrid para ricos que denunciamos siempre, millones para el Open de Golf, para el Open de Tenis (ambos con la misma organizadora) o los más de 500 millones que se gastaron en la Fórmula 1", ha señalado Sánchez, que planteará "si una empresa mixta municipal puede seguir funcionando una vez agotado el plazo para el que fue autorizada sin que exista acuerdo de ningún órgano municipal que haya prorrogado su vigencia".

"No consta ningún acuerdo del pleno que amplíe ese plazo hasta 2034, el propio Ayuntamiento nos lo reconoción por esrcrito. Por tanto, las preguntas son muy sencillas: ¿qué órgano acordó la ampliación?, ¿dónde está ese acuerdo?, ¿quién autorizó que una empresa creada para una duración determinada siga existiendo nueve meses después de vencido su plazo?", ha preguntado.