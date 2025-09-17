Más Madrid reclama a la Comunidad el veto de Israel en sus competiciones deportivas

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot. - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid ha reclamado a la Comunidad que vete de sus competiciones deportivas a equipo con representación oficial del Estado de Israel.

Lo ha reclamado en una Proposición No de Ley (PNL) registrada en la Asamblea de Madrid con la que quieren que se inste al Ejecutivo a evitar la presencia de Israel en "ningún campeonato, torneo, trofeo o evento deportivo celebrado en la Comunidad de Madrid, o financiado, patrocinado o apoyado institucionalmente por la misma".

Asimismo, la formación regionalista plantea que se fomente un "compromiso firme" con los "valores de paz, justicia y Derechos Humanos" para evitar que "el deporte se utilice como instrumento de propaganda política" por los Estados responsables de "violaciones graves de Derecho Internacional".

También han planteado que se trasladase el acuerdo al Gobierno de España, al Consejo Superior de Deportes y al Comité Olímpico Español para "impulsar una posición coherente" en el ámbito estatal e internacional "en relación con la exclusión de Israel de eventos deportivos, en línea con los precedentes aplicados a otros Estados en situaciones de violaciones graves del derecho internacional".

Defiende Más Madrid que la Comunidad de Madrid, como "organizadora, patrocinadora o cofinanciadora de numerosos eventos deportivos, no puede mirar hacia otro lado".

"De igual modo que la exclusión deportiva de Sudáfrica durante el apartheid o de Rusia tras la invasión de Ucrania se entendió como una medida justa y necesaria, hoy resulta incoherente permitir que delegaciones oficiales de Israel participen en eventos celebrados o apoyados por instituciones madrileñas", sostiene el partido que entiende que el deporte debe ser un "espacio de valores, promoción de la solidaridad y el respeto mutuo y no de propaganda o blanqueo de la violencia".