Más Madrid reclama destinar 1 millón a ayuda humanitaria a Cuba ante la crisis alimentaria y de suministros básicos

MADRID 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid ha reclamado destinar una partida extraordinaria de ayuda humanitaria de emergencia de 1 millón de euros a Cuba destinada a paliar la crisis económica y de suministros básicos que sufre la población civil.

Lo solicitan en una Proposición No de Ley (PNL), a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que piden que se canalicen los fondos a través de agencias de ola ONU como el Programa Mundial de Alimentos (PMA) o Unicef, además de ONGs que tengan presencia "verificada en el terreno".

Asimismo, plantean que el Gobierno de España junto a la Unión Europea establezca mecanismos de cooperación humanitaria urgente enfocados en la defensa de los Derechos Humanos y el sostenimiento vital del pueblo cubano

Este 13 de febrero la Unión Europea afirmaba que está en contacto con sus socios humanitarios ante la "dramática situación" en Cuba y que sigue de cerca la crisis generada por el desabastecimiento de combustible que sufre la isla caribeña después de que se haya cortado el suministro de petróleo procedente desde Venezuela tras la irrupción y captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos a inicios de año.

En los últimos meses, Cuba venía padeciendo una crisis de desabastecimiento, que se ha profundizado después de que Venezuela dejara de ser el principal soporte energético de la isla. La Administración Trump aumentó el bloqueo sobre la isla y amenazó con aranceles a todas aquellos países, como era el caso de México, que continuarán suministrando petróleo, lo que ha llevado a la pequeña nación caribeña a quedarse finalmente sin combustible.

Más Madrid sostiene que la defensa de los Derechos Humanos exige acciones concretas que "garanticen el derecho fundamental a una vida digna" y destacan los pasos dados por el Gobierno de Canadá, que el 25 de febrero anunció la movilización inmediata de un paquete de ayuda humanitaria de 5,8 millones de dólares estadounidenses (8 millones de dólares canadienses) para Cuba.

"La Comunidad de Madrid no puede ser ajena a esta realidad a la que el presidente Trump está empujando a la población cubana. Apoyar a la población cubana mediante canales humanitarios seguros e internacionales es un imperativo para quienes defiendan los derechos humanos frente al bloqueo americano", han apostillado.