Más Madrid reclama de nuevo el cese del jefe de Gabinete de Ayuso tras ser llamado a declarar

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y su jefe de Gabinete, Miguel Ángel Rodríguez. - Matias Chiofalo - Europa Press

MADRID 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid ha reclamado de nuevo el cese de Miguel Ángel Rodríguez, jefe de Gabinete de la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, tras ser llamado a declarar por presunta revelación de secretos al filtrar datos de periodistas.

Así lo pide una Proposición No de Ley (PNL), a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que piden su destitución, que el Ejecutivo regional se comprometa con la independencia de los medios de comunicación y difundir una disculpa pública a los periodistas afectados.

Fue este viernes cuando la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid, plaza número 25, citaba a declarar el 6 de mayo a Miguel Ángel Rodríguez por la presunta comisión de un delito de revelación de secretos por filtrar supuestamente datos de dos periodistas.

CITADO A DECLARAR

Así consta en una providencia, a la que tuvo acceso Europa Press y contra la que cabe recurso, en la que la jueza cita al jefe de Gabinete de la presidenta regional en calidad de denunciado por el PSOE.

La portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, ha acusado a Rodríguez de dedicarse a "señalar a medios de comunicación, a difundir bulos y a practicar la forma más infame de hacer política desde las instituciones".

"Lo grave es que lo hace protegido por una presidenta que, lejos de exigir responsabilidades, lo ampara y lo protege. Además de un jefe de gabinete imputado, Ayuso está rodeada de un alcalde de Móstoles denunciado por acoso sexual, un Alfonso Serrano que va a ir para adelante por difundir bulos y una Ana Millán sentada en el banquillo por corrupción", ha remarcado Manuela Bergerot.

La magistrada acuerda librar oficio a la Unidad adscrita de Policía Judicial de esta sede judicial para que se proceda a la práctica de gestiones tendentes a la identificación de los Funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía que prestaron su servicio como escoltas de Ayuso, los días 18 y 19 de marzo de 2024.

La denuncia fue presentada en enero de 2025 por el PSOE por un presunto delito de revelación de secretos al datos personales de dos periodistas. Según la denuncia, el jefe de gabinete de Ayuso habría obtenido esos datos personales, nombres y fotografía, "de un policía nacional que pertenece a la escolta" de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que había identificado a los periodistas el pasado 19 de marzo, cuando estos acudieron a las inmediaciones del domicilio de Ayuso.

Esta iniciativa parlamentaria, que no es vinculante, debería contar con el apoyo de la mayoría absoluta del PP para salir adelante. Esta formación ya tumbó otra petición de dimisión de este cargo registrada por Más Madrid y debatida este 2026 tras recuperarla el Tribunal Constitucional (TC).