Más Madrid reclama un plan contra el fraude de horas extra no pagadas y el rechazo a la criminalización del absentismo

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Manuela Bergerot, durante una manifestación. - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid ha reclamado un plan autonómico contra el fraude de las horas extra no pagadas y que se abandone "la criminalización del absentismo laboral".

Así lo ha trasladado la portavoz regionalista en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces en la que ha informado de esta Proposición No de Ley (PNL) registrada en la Asamblea de Madrid.

Según ha expuesto desde hace unas semanas, en el marco de las elecciones del 29 de noviembre, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha "intensificado" su campaña "contra el derecho a la baja médica", "confundiendo delibreadamente" los permisos y las bajas para recuperarse de una enfermedad con ausencias injustificada.

"La derecha quiere revisar el derecho a la baja médica y dejarlo en manos de las mutuas mientras en España se trabajan 2 millones de horas extras. La mayoría pagadas cada semana y cada afectado pierde de media 600 euros al mes por el impago de ese trabajo que le sale gratis a la empresa", ha planteado.

Es por ello que con esta iniciativa quieren instar al PP y a Vox a que "se retraten" y que "dejen claro si para ellos el problema es que los trabajadores ejercen su derecho a reponerse de una enfermedad o que trabajen sin cobrar".

La PNL recoge una batería de peticiones a la Comunidad de Madrid, entre las que figuran el rechazo institucional a la "criminalización de las personas trabajadoras", el citado plan autonómico, impulsar una campaña de evaluación de riesgos psicosociales de las horas extras o establecer mecanismos autonómicos de protección y asesoramiento para las personas trabajadoras frente a las presiones para acudir a trabajar estando enfermas, garantizando el estricto respeto a los diagnósticos médicos.

Asimismo, reclama impulsar un programa autonómico de concienciación y asesoramiento empresarial para garantizar protección y asesoramiento para las personas trabajadoras frente a las presiones para acudir a trabajar estando enfermas, garantizando el estricto respeto a los diagnósticos médicos.

Piden también reconocer el trabajo de los médicos de atención primaria en el cuidado de la salud de los pacientes y el uso de la incapacidad temporal como herramienta clínica para proteger la salud de los pacientes.